El Mallorca Live baja el telón como una cita imprescindible de los espectadores

La segunda y última jornada delarrancó tímida y sin sol. Pero en cuestión de horas se llenó y animó otra vez el antiguo Aquapark, mientras pasaban por los escenarios los primeros grupos:

Los primeros cosquilleos del sábado llegaron con Morgan, una de las bandas que más impresionó a los asistentes del Live, especialmente por la potencia y el desgarro de la voz de su vocalista, Nina. Por el mismo escenario pasaron los rockeros madrileños Sobrinus, que en 2017 volvieron a la carretera, y Macaco, a quienes se les quedó pequeño el escenario. El Tragus Tramuntana Stage lo pisaron fuerte las de Agoraphobia, que actuaron después de Cápital y antes de los argentinos, Los Espíritus.

El toque reivindicativo llegó de la mano de Kase O, que fue uno de los protagonistas de la noche, congregando a su concierto una multitud que no paró de bailar. Además de rapear, Javier Ibarra sabe aprovechar los altavoces de la música: dedicó unas palabras a Valtonyc, hizo cantar a los hombres del lugar "no es no" y recordó la actualidad bélica internacional de lugares como Siria e Irán. "No sabes bien lo bien que sabes" reza la canción Mitad y mitad que cantó Ibarra en el festival. El público se lo cantó a él. Y así la fantasía se hace realidad. El rapero dejó muy alto el listón para los siguientes, El Columpio Asesino, que después de algunos problemas técnicos, continuaron sin problema y con gran expectación, ofreciendo a los festivaleros algunos temas de su inclasificable música.

Uno de los momentos más especiales del festival fue cuando subió al escenario Sexy Sadie, recibiendo una calurosa acogida por parte de su público local. Tocaron íntegro su disco más especial, It's beautiful, it's love y aquella carpa se convirtió en una cápsula de recuerdos de veinte años atrás. Subió al escenario una cañera y vital Adela Piraita que, entre otros temas, cantó Satellites y encandiló a todos. Y así hasta el final. Fue bonito, fue amor.

Y de cabezas de cartel, a reyes del Mallorca Live Festival: The Prodigy rompieron el escenario y llevaron al público, que no se dejó asustar por la lluvia, a la catarsis colectiva. Su contundencia encima del escenario, las luces hipnóticas e incesantes y temas como Invaders must die, Smack my bitch up o Breath consiguieron hacer levitar a todos los festivaleros que se dejaron llevar por los británicos, que pedían ruido, ruido y más ruido.

The Prodigy sentenció la segunda jornada del Mallorca Live Festival, que fue de menos a más y acabó pasada por agua. Sin embargo, las ganas de fiesta y más música seguían presentes y los más valientes siguieron las actuaciones de !!! CHK CHK CHK, Kiko Melis, Vitalic Live y Nina Kraviz. La lluvia solo obligó a suspender los conciertos de The Market Place y DJ Coco.

El festival se despide hasta el año que viene con un contundente sold out. El éxito y los récords de esta tercera edición parecen ser la confirmación de la existencia de un festival de este calibre consolidado en la isla. La cita de música en directo, gastronomía y numerosas actividades ha conquistado a un total de 27.000 festivaleros.

La falta de taxis al final de cada jornada provocó algunas quejas por parte de los asistentes, algo que la organización del festival debería tener en cuenta de cara al año que viene si la envergadura de la cita musical es la misma.