The Prodigy, catarsis colectiva

De cabezas de cartel, a reyes delrompieron el escenario y llevaron al público, que no se dejó asustar por la lluvia, a la catarsis colectiva. Su contundencia encima del escenario, las luces hipnóticas e incesantes y temas como Invaders must die, Smack my bitch up o Breath consiguieron hacer levitar a todos los festivaleros que se dejaron llevar por los británicos, que no dejaban de pedir ruido, ruido y más ruido.

The Prodigy sentenció la segunda jornada del Mallorca Live Festival, que fue de menos a más y acabó pasada por agua. Sin embargo, las ganas de fiesta y más música seguían presentes y los más valientes siguieron las actuaciones de !!! CHK CHK CHK, Kiko Melis, Vitalic Live y Nina Kraviz. La lluvia obligó a suspender los conciertos de The Market Place y DJ Coco.

El festival se despide hasta el año que viene con un contundente sold out. El éxito y los récords de esta tercera edición parecen ser la confirmación de la existencia de un festival consolidado en la isla de este calibre: la cita de música en directo, gastronomía y numerosas actividades ha acogido, finalmente, un total de 27.000 festivaleros.