Palma no será la sede del festival Various Voices en 2022

No ha habido suerte., el certamen tendrá lugar en, que esta mañana se ha proclamado vencedor en el transcurso de este festival que se celebra en. Además de la candidatura palmesana y la italiana, Bruselas y Reikiavik también ostentaban a ser la sede de este encuentro de coros gais que se celebra cada cuatro años en Europa y que está organizado por la federación

Tras conocer los resultados, el alcalde Antoni Noguera ha mostrado su decepción al no conseguir que Palma fuera la sede del festival pero no ha dudado en felicitar al ganador. "Lo que se ha tenido en cuenta es que en Bolonia aún faltan muchos pasos para lograr la total integración del colectivo LGTB. Ha sido un factor clave porque el festival Various Voices ayudará a dar visibilidad a este colectivo", ha argumentado. Por su parte, el director del Mallorca Gay Men´s Chorus, Joan Laínez, ha asegurado que la candidatura palmesana era "muy profesional" y que estaba enfocada en los servios que podría dar la ciudad a los 3.800 coristas que actúan en el festival y a sus acompañantes. "Ha pesado el factor emocional", ha sentenciado Laínez que no ha dudado en admitir que "aquí el colectivo está mucho mejor que en Italia y en esto ha basado la candidatura Bolonia que ha recalcado que el certamen serviría para dar un toque de atención a a las autoridades italianas".

A pesar de que Palma no será la sede del Various Voices, el Mallorca Gay Men´s Chorus disfruta de su experiencia en Múnich. El coro que dirige Joan Laínez debutó anoche en este certamen y mañana por la mañana protagonizarán un nuevo recital basado en temas populares como L´amo de Son Carabassa y versiones que firma el compositor Toni Mairata como Eurovision Mash-up o Sobreviviré. No faltarán las piezas catalanas como Perquè he plorat o L´Himne dels pirates de Guinovart o Núvol Blanc de Llach.