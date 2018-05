Daniel Rabaneda: "Mi labor como director creativo es refrescar la marca Ángel Schlesser"

El diseñador sevillano(Sevilla, 1986) es el nuevo director creativo de, la histórica firma española que estrena nueva tienda en El Corte Inglés. Esta apertura ha motivado al creador a coger un avión y poder establecer un contacto con las clientas mallorquinas.

- ¿Por qué es importante que el director creativo esté en contacto con las clientas?

- Es algo que va en doble dirección. Es muy importante conocer a la clienta que se siente indentificada con Schlesser pero también hay que ser conscientes de cómo es la parte comercial. Muchas veces estamos tan metidos en la parte creativa que nos desvinculamos de la realidad. La pasarela es muy bonita pero cuando vienes a la tienda, es cuando encuentras las claves para trabajar de cara a la venta. Para mí es fundamental estar aquí, poder hablar con las clientas, hablar con las dependientas€ Además, con mi entrada reciente, era fundamental visitar las tiendas. La clienta de Andalucía no es la misma que la del norte, la de Madrid o la de Balears. Así, este tour me permite ver cómo complacer a la diversidad de clientas. Además, a ellas les gusta conocer quién hay detrás de la marca. Una marca de creador funciona por el feeling y funciona por el amor que le tienes a la marca, la historia que te cuenta la prenda. Hablamos de prendas que detrás tienen a una persona y si conoces al diseñador, conectas más con la marca. Es algo inteligente. El diseñador que no se acerca al cliente, pierde mucho.

- Está feliz de este nuevo reto. ¿Qué puede aportar Daniel Rabaneda a la firma?

- La firma y yo tenemos muchos puntos en común porque tenemos líneas muy parecidas en cuanto a sencillez, sobriedad, líneas muy depuradas pero creo que puedo rejuvenecer la marca. Hay que respetar a la clienta actual, que es muy importante, pero hay que atraer al público un poco más joven. Mi labor es refrescar un poco la marca.

- Dar un nuevo giro€

- Dar un nuevo giro sin cambiar la esencia de la marca, que es muy importante. La trayectoria es tan larga que el cliente tiene muy asimilada su esencia, es decir, la sobriedad, esa prenda tan depurada, ese punto de vestir muy diario. No quiero cambiar eso pero sí agitarla un poco y darle un poco más de vida.

- Aterrizó en febrero. ¿Cómo ha sido su llegada a la firma?

- Del exterior recibo mucha ilusión, muchas ganas y un ambiente muy positivo. Con mi incorporación, la gente se ha sentido atraída, bien por curiosidad, bien porque le apetece el cambio. Dentro de la firma, me he sentido muy acogido. El equipo me ha integrado fenomenal y he encajado genial. Ya estamos trabajando para presentar la colección de verano 2019 en julio.

- ¿Y puede avanzar algo?

- La idea es reforzar pilares de la marca que estaban un poco más abandonados. La sastrería es un punto muy fuerte de la marca que se ha mantenido en un segundo plano y quiero llevarla a un primerísimo primer plano. También quiero rescatar valores muy potentes como el punto. En cuanto a siluetas, prefiero que sea secreto para mantener la intriga hasta el desfile en la Mercedes-Benz Fashion Week del próximo 6 de julio en Madrid.

- Es profesor en el Centro Superior de Moda de la Politécnica de Madrid. ¿Hay una buena cantera de jóvenes diseñadores?

- Tengo la suerte de estar en la mejor universidad de moda y en cada curso veo a un montón de alumnos. Es verdad que la moda no solo necesita diseñadores. En moda, hay muchas profesiones. Es una industria que mueve mucho dinero y muchos puestos de trabajo. Lo que intento ensañar a los alumnos es que no todo el mundo sirve para diseñar, pero que hay muchas labores. Por ello, dentro de la carrera, la gente debe encontrar su puesto. No todo el mundo es top, pero en cada curso sí que encuentras a dos o tres que brillan, que me alucinan. El resto deben ir encontrando su hueco dentro de la moda si de verdad le apasiona este mundo, que es mucho más duro de lo que parece.

- ¿Qué momento vive la moda española?

- La moda española ha pasado por momentos muy, muy malos recientemente y creo que se está recuperando de una forma bastante rápida por lo mal que ha llegado a estar. Se está levantando bien y fuerte. Hay muchas propuestas nuevas y las marcas que han logrado superar este bache, saldrán reforzadas pero todavía queda una camino que hacer. Tenemos que enfocarnos a crear Marca España.