Marcos Cabotá se estrena en el cine de terror con ´Noctem´

"Quiero que el público que salga del cine tras ver mi película diga: parece que he visto un documental", confiesa Palma , 1981) ante el estreno de Noctem, su primera incursión en el género de terror que puede verse a partir de mañana en once salas de toda España. El filme, dirigido a la "chavalería de veinte años", está protagonizado por, este último actor, el detonante de esta historia rodada parcialmente en Mallorca.

"Noctem tuvo un nacimiento curioso", ha señalado hoy Cabotá en Ocimax, donde se proyectará su película. "Hace tres o cuatro años un amigo, Adrián Lastra, me comentó que sentía una presencia paranormal en su casa. Me enseñó un vídeo, y yo, que no creo nada de estas cosas, noté que había una persona en la esquina de la habitación. Aquello me produjo un escalofrío, noté aquella presencia, y decidí apoyar a Lastra al ver que lo estaba pasando mal". La chispa estaba encendida, y Cabotá, un cineasta al que le gusta "ir saltando" de género en género, decidió probarse en el terror tras estrenarse con una comedia (Amigos) y dirigir un documental (I Am Your Father) que logró entrar en la carrera de los Goya.

Lo nuevo de Cabotá, que presenta a dos amigos que desaparecen estando en México y, un año después, encuentran sus teléfonos móviles repletos de grabaciones mediante las cuales intentan descubrir qué es lo que ha ocurrido, bebe del formato found footage, una técnica narrativa utilizada en las películas de terror (El proyecto de la Bruja de Blair y Cloverfield) y los falsos documentales, que presentan una parte esencial del filme como si fuese material descubierto. "Más que hacer terror me apetecía contar una realidad. La película me ha sorprendido a mí mismo porque ni yo sabía por dónde iba a ir. Noctem roza el documental, con conversaciones que no estaban guionizadas", afirma Cabotá.