La charanga 1RONDA+, cuarto premio en el Festival Nacional de Poza de la Sal

El pasado sábado, 5 de mayo, tuvo lugar en Poza de la Sal (Burgos)

La joven charanga mallorquina (se formó en 2016) 1RONDA+ representó a las islas en certamen, que consta de una actuación en el escenario durante el mediodía y dos pasacalles por la tarde. El jurado, formado por músicos profesionales del país, juzgan la actuación y las animaciones callejeras. La interpretación de los mallorquines contó con una introducción de la banda sonora de El Hombre y la Tierra, para homenajear a Félix Rodríguez de la Tierra (nacido en Poza de la Sal). Después ofrecieron a su público "un mix de canciones house de los 90", explica el trombonista Josep Oliver, que es quien arregla los temas. Freed from desire, I'm Blue, Better off alone y Scatman son algunas de las piezas que interpretaron, y con las que se hicieron con el cuarto premio de este festival nacional.

Además, precisamente el encargado de arreglar los temas, el trombonista Josep Oliver, fue reconocido y galardonado como el mejor instrumentista del festival.

Los músicos que forman la charanga son los trompetistas Samuel Martínez y Dialen NiangKa; Cristian Sorribas al saxo alto; Alberto Moreno al saxo tenor; el trombonista Josep Oliver; Felipe Martins a la tuba, (sustituyendo, en este caso, a Miguel Bestard) y los percusionistas Pau Mas y Sergi Tous.