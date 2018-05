Soziedad Alkoholika se suma al cartel del Concert per la Llibertat d´Expressió

Los vascos, los catalanes, las raperas mallorquinasy el valencianose suman al cartel delque se celebrará el 17 de junio en el Palma Arena y del que ya se han vendido más de 2.500 entradas.

Las cinco bandas se suman al cartel de artistas confirmados hasta el momento: Antònia Font, que se vuelven a unir para la ocasión, Berri Txarrak, Amparo Sánchez (Amparanoia), Ira, Música Nostra, Tesa, Dinamo, Boikot, Albert Pla, Non Servium, Reincidentes, Maria del Mar Bonet & Borja Penalba, Toteking & Shotta & Ander (Green Valley) & Morodo, Los Chikos del Maíz, Valtony + Balledobleh y Loren D, Crim, Daniel Higiénico, Dos Tenores (Def con Dos), Gatibu, Juanxo Skalari & The Rude Band, La Gran Orquesta Republicana, La Puta Opepé, Lehendakaris Muertos, Non Servium, Rapsusklei, Victor Rutty & Robert del Pyro & DJ Kaef.

El concierto es la primera acción de ACALLAR, Associació de Creadors i Artistes per la Llibertat Artística.