Formentera, la isla de los mejores fotógrafos

Fotografía. Formentera clausura hoy la sexta edición de un encuentro fotográfico que se sitúa en el máximo nivel de los cursos especializados de este país. Entre los ponentes hay varios Premios Nacionales de Fotografía y también profesionales que se juegan el tipo cada día para transmitir, en primera línea, lo que pasa en las guerras de este mundo. También hay fotografía de arte, retratos, paisaje y naturaleza.

Losestán estos días en. El motivo es la sexta edición del Formentera Fotográfica , cuyos ponentes representan hoy lo más actual y comprometido que se pueda relacionar con la imagen y su poder de comunicación. Los títulos y currículos que completan entre todos estos maestros no cabrían en esta página.Estamos hablando de Alberto, Isabel, Ricard, Toniy Ainhoa; Bego, Antoni, Javier, Francesc, Ferran, Victor, Daniel López y Eduardo. Resulta muy, pero que muy difícil, hacer coincidir tanto talento en cuatro días en una isla Las, muchos de ellos profesionales de la imagen, están encantadas. Su actividad diaria es incesante, desde primera a última hora. Deben enlazar(incluidos nocturnos) por distintos parajes de la isla. Cada uno de los participantes tiene su motivación, sus gustos, su mirada, sus intenciones y su lenguaje pero a todos les une el arte de escribir con la luz.La clave, más allá de la calidad de los contenidos, está en el. Lo que al final está generando esta cita profesional son contenidos reales que se generan en una Formentera convertida en una fábrica creativa y con proyección de futuro en torno a la imagen.Entre los ponentes está, que avanza que ya no concede entrevistas a los medios de comunicación («no me aporta nada», afirma lacónico). En cambio, se le puede ver hablando tranquilamente con una participantes que anota en su libreta lo que le cuenta. También está, un freelance de primera línea que acaba de llegar de Siria, donde acumula más de 18 meses de trabajo como fotógrafo de guerra. Habló de ética profesional y de lo poco que se valora en un mundo sobresaturado de imágenes e información. Del papel del profesional que da fe de lo que ve. Su intervención fue una de las más intensas desde el punto de vista del compromiso con la profesión periodística y fue especialmente crítico con el papel que juegan los grandes medios en estos conflictos sangrientos.Detrás de esta cita hay nombres propios:, pareja incansable que con sus dos hijos han convertido este encuentro en uno de los más importantes del país. Fàbregas apunta que sin el Consell hubiera sido imposible organizar el evento y también apunta al Institut d'Estudis Baleàrics, que ha facilitado la participación de profesionales de las islas por primera vez.Fàbregas, además de organizador, ha intervenido por primera vez en esta edición como ponente. Y es que su carrera detrás de un objetivo se remonta al 1976, cuando junto al periodista de TVE Ángel Casas, puso imagen a las grandes figuras del rock que pasaron por este país.Entre ellos Bob Marley cuando actuó en Eivissa o el primer concierto, y siguientes, de los Rolling Stones. Sin olvidar a David Bowie, Bruce Springsteen y otros grandes del género.