Vicky Luengo: "Nunca me alejaré del teatro, para mí es como un refugio"

Vicky Luengo ( Palma , 1990) asegura que es una privilegiada: el pasado 20 abril se estrenó lo que ha sido su primera experiencia en una gran producción cinematográfica, Las leyes de la termodinámica, Mateo Gil; el jueves terminó, después de ocho meses, el rodaje de la serie Secretos de Estado que, si no hay cambios, se estrenará en Telecinco en septiembre; ayer empezó una minigira de cinco funciones con la obra de teatro Lifespoiler, escrita y dirigida por Marc Angelet y Alejo Levis, en la que comparte escenario con Bruna Cusí y Sergio Matamala.

Por si fuera poco, el día 2 de mayo empezarán los ensayos de su siguiente aventura: una obra dirigida por Sergi Belbel que se estrenará en el marco del Festival de Teatre Grec, Una gossa en un descampat. "Este proyecto me hace mucha ilusión porque me parece un texto maravilloso, muy duro pero muy necesario", apunta Luengo que, aunque trabaja sin parar, no percibe que este momento de su carrera sea muy distinto a otras etapas: "Es cierto que encadenar un proyecto con otro es una suerte pero, al final, la dinámica es trabajar siempre, aunque sea en proyectos quizás más personales".



Trabajar con quien admiras

Sin embargo, la actriz se muestra agradecida por haber rodado Las leyes de la termodinámica, con Mateo Gil. "Cuando sabes que tienes que trabajar con una persona a la que admiras siempre hace mucha ilusión. Además, Gil tenía muy claro lo que quería hacer, y que tipo de película tenía en la cabeza". Chino Darín, Berta Vázquez y Vito Sanz han sido sus compañeros de reparto durante el rodaje de esta película. Luengo es actriz porque contar historias es lo que le gusta. Es por esta razón que la actriz se siente cómoda trabajando en diferentes medios, ya sea cine, televisión o teatro.

"Hay actores que prefieren los audiovisuales, y otros que prefieren actuar solo sobre los escenarios, algo que me parece una elección muy lícita. Sin embargo, yo piso los tres los tres formatos porque para mí lo importante es explicar historias que me remuevan y que puedan remover a la gente. Considero más importante lo que se explica que no el medio a través del que se explica", mantiene Luengo, que declara que ella siente cierta debilidad por el teatro, algo que entiende como un "lugar de origen para el actor". "Nunca me alejaré del teatro. Es un lugar donde explayar la creatividad, donde encuentras las contradicciones. Para mi es como un refugio donde siempre quiero volver", narra la actriz que asegura que "muchas veces, en el cine o en la televisión no hay tiempo para preparar los personajes, por lo que el teatro me reconcilia un poco con toda la otra parte".