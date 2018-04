Palma Gospel Singers presenta nuevo espectáculo en el Trui Teatre

Si la música es emoción, la música gospel es de las que más cerca toca el corazón. Una música que se canta y se vive con todo el cuerpo. Partiendo de estas premisas, elsu nuevo espectáculo, un espectáculo que cuenta concomo voces solistas y siete músicos. Dirigidos por, el Palma Gospel Singers interpretará un repertorio que garantiza que el espectador no podrá quedarse quieto en su butaca. Amazin Grace, Amen, E´ry time I feel the spirit, Hallelujah, Hossanna, Oh, Happy Day!, Order My Steps o Swing Low, Sweet Chariot son algunos de los temas que se interpretarán.

Además, una parte de la recaudación se destinará a dos asociaciones que trabajan por y para el bienestar de la sociedad. Por un lado, ADAA, la asociación de acompañamiento a familiares de enfermos que tiene que salir de la isla, y que les proporciona alojamiento, ayuda psicológica y de gestión. Y, por otro lado, al Hospital Sant Joan de Déu, para colaborar en las terapias de ayuda a los enfermos que deben permanecer hospitalizados en sus instalaciones.

Las entradas para el concierto del sábado en el Trui Teatre se pueden adquirir en las taquillas de la sala de La Salle, en www.truiteatre.com y en Ticketea.