Faemino y Cansado: "En un par de años nos retiraremos"

Faemino y Cansado recorren España con el, una obra en la que se mantienen fieles a su "humor absurdo". Ese que lleva haciendo saltar carcajadas desde hace más de 30 años, desde que se conocieron en un camping y se convirtieran en uno de los mejores dúos cómicos de la historia de nuestro país. La pareja hace balance en una entrevista concedida al Grupo Prensa Ibérica y

¿Qué se encuentra el espectador en '¡Quien tuvo, retuvo!'?

Cansado: En la escena no hay novedad pero las paranoias nuestras son nuevas, aunque absurdas y surrealistas como siempre, como a nosotros nos gusta.

De jubilación, ¿ni hablamos?

C.: Ya tenemos casi 60 años, más o menos y ya tenemos claro que esta gira será la última. En dos años aproximadamente nos retiraremos. Yo me iré a Soria.

F.: Yo me dedicaré a la vida contemplativa, a contemplar desde la ventana de mi casa, que ya la tengo pagada.

¡Qué atrevidos!... tal y como están las pensiones.

C.: ¡Hostias, es verdad!

F: Bueno, nosotros llegamos, los que no son los de la generación del 'babyboom'. ¡Joderos, no haber follado tanto!

C.: ¡Es una vergüenza, nos roban a los jubilados!

F.: Puede ser que entren por las casas.

C.: No, digo que nos roba el Estado.

