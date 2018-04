Tur: "Tengo claro que los políticos no hemos de programar"

Más contundente que Català se mostró Fanny Tur ante la polémica por el proyecto de Roures. "No ha habido voluntad de injerencia política, sino al revés. Me pidieron una cita y yo, como consellera, recibo a la gente", sostiene. "Entiendo y tengo muy asumido que los políticos no programamos ni hemos de hacerlo. Y lo tengo muy claro porque yo he sido directora del Arxiu de Eivissa. No voy a hacer nada que contradiga las buenas prácticas", sostiene. "Cuando llegue el momento, si se presenta el proyecto, quienes decidirán sobre el mismo son la directora artística y la comisión técnica. Su idoneidad la valorarán ellos, no los políticos", agrega."Respeto el proyecto de programación de la directora", insiste. "He hablado con ella esta mañana [ayer] y así se lo he trasladado", relata.

Nekane Aramburu, que fue renovada por dos años en marzo de 2017, asegura que quiere cerrar su ciclo en Es Baluard "dejando un museo de calidad, más abierto y social, y donde haya una rigurosidad". "Antes de irme, debería convocarse un concurso de dirección", señala.

Aramburu tiene listo el anexo que completará el plan de actuación de 2018. "Lo hemos ido trabajando en cada comisión ejecutiva", asegura. "Se me pidió que trabajara más en los públicos, que llevara a cabo actuaciones para que el museo estuviera más empoderado con la sociedad, que trabajara el sentido de pertenencia", explica.