Denuncian la injerencia política del Govern en Es Baluard

El(IAC), asociación independiente integrada por más de, advirtió ayer a través de unade que la programación del museo es responsabilidad del director y que su ejercicio debe poder realizarlo con autonomía. El toque de atención por unaviene a tenor del proyecto deque el empresario mediáticotrasladó a la consellera de Culturael pasado mes de marzo, una exposición cuyos primeros detalles desveló este diario

En el escrito, remitido a las tres instituciones integrantes del máximo órgano de gobierno del museo (Govern, Consell y Ayuntamiento de Palma), se solicita información más específica sobre el proyecto y se expresa sorpresa tras conocer que la decisión de programarlo "es ajena" a la directora del centro, Nekane Aramburu.

"Como ustedes sabrán, según recoge el Documento de las Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte, marco referencial asumido por las principales asociaciones del sistema del arte contemporáneo y, desde el año 2007, por el propio Ministerio de Cultura, la dirección artística de un museo es la responsable del diseño de la programación y el ejercicio de dicha responsabilidad debe realizarse con autonomía", reza la carta. "Por todo ello, le solicitamos información más detallada sobre este asunto", continúa.

Por su parte, el Govern aseguró que no se saltará ninguna buena práctica. "De momento, es sólo una idea que está en una fase muy incipiente. Quizá no la deberíamos haber avanzado como lo hicimos. Pero fue en respuesta a una interpretación errónea de la visita de Roures a Mallorca y quisimos aclarar por transparencia por qué nos habíamos reunido con él", comenta la directora general de Cultura Joana Català. La propuesta del presidente de Mediapro encajaría en la celebración del 15 aniversario del museo, que será en 2019. "Pero es una idea todavía, el proyecto no está diseñado. Cuando nos lo presenten, se estudiará porque igual no es viable o no es interesante a nivel artístico", apunta Català. "Todavía no sabemos si contará con un comisario o no. Está claro que puede ser un proyecto o muy interesante o cero interesante", agregó Català, quien explicó que Mediapro tiene escaneada la cúpula de Miquel Barceló en alta resolución. "No está expuesta. Y su reproducción [sería en 3D] podría estar expuesta sin que interfiriera en la programación del museo. Pero repito que sólo es una idea. Una idea que podría encajar en el 15 aniversario, durante el cual podrían celebrarse actividades vinculadas a Barceló. Pero todo esto se tiene discutir y elevar a los distintos órganos del centro, así como la dimensión de la conmemoración de dicho aniversario", manifiesta.

La directora general recuerda asimismo que el pasado 15 de marzo trasladó la idea de la exposición interactiva a la comisión ejecutiva del museo, en la que estaba presente Aramburu. "Creo que su reacción fue más negativa que positiva, pero insisto en que sólo se trasladó la idea, no el proyecto", abunda. Tal y como ha podido saber este diario, la directora se manifestó rotundamente en contra con estas palabras: "Esto es una operación de marketing, no es arte".

¿Descontento o precampaña?



Català considera que Es Baluard debería tener una dimensión más potente a la que actualmente ostenta. "Tanto en la isla como fuera debería tenerse al museo como referente", opina. Una apreciación que deja entrever cierto descontento con la actual dirección del centro. A Nekane Aramburu se le solicitó en el último patronato (celebrado a finales de año) que elaborara un anexo al plan de actuación del año 2018 (ya aprobado) donde mejorase el plan presentado con el fin de dinamizar en mayor medida el museo (es decir, más actividad) y para empezar a poner en marcha la celebración del 15 aniversario. El documento será presentado en la próxima reunión de Patronato, que tendrá lugar en mayo. Otras fuentes consultadas por este diario apuntan que más que descontento se trata de "aumentar la actividad en el centro porque hay que tomar la carrerilla de cara a las elecciones".

A la protesta del IAC y en la misma línea, se sumó la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales, formada por más de 450 socias.