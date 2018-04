Cuento de luz, la editorial de libros infantiles con valores universales

Conte contat conte a Deià es una jornada dedicada a la literatura que tendrá lugar en Deià el próximo sábado 14 de abril. Una de las invitadas que estará firmando es Ana Eulate, fundadora de la editorial Cuento de Luz y también escritora, quien se muestra muy "ilusionada" de participar en una jornada que califica de "maravillosa para fomentar la lectura". La editora también se muestra satisfecha de poder acompañar a la ilustradora de Bunyola , Nívola Uyá, durante la inauguración de su exposición Tocando la luna, que será el viernes 13 de abril a las 19 horas en la galería Sa Tafona, en Deià. "Muchas de las ilustraciones que se expondrán son de álbumes ilustrados de Cuento de Luz", explica Eulate.

La editorial Cuento de Luz, que edita libros infantiles que promueven valores universales, es el sueño cumplido de Eulate, quien asegura que escribe desde que era pequeña. El proyecto dio sus primeros pasos en el garaje de la casa unifamiliar de la editora, que se convirtió en su oficina, en el año 2010, siendo un proyecto "muy vocacional". Ocho años después, la editorial tiene a Estados Unidos como primer país comprador, en parte porque todos los libros infantiles que publica Cuento de Luz tienen dos ediciones, una en inglés y otra en español, algo que facilita lo que, según la editora, ha sido una de las claves de su éxito: la internacionalización. Estados Unidos es el país donde viajan el 70 por ciento de sus libros, pero también se venden en España, Latinoamérica, China o Corea del Sur. No obstante, la internacionalización no es el único punto que llama la atención del proyecto de Eulate. La motivación de las publicaciones es transmitir valores universales como el respeto al medio ambiente, a las diferencias o la paz; pero también tratar temas para que los niños y niñas puedan afrontar el duelo o las enfermedades.

El respeto al medio ambiente es un compromiso inherente a la editorial. Cuando se fundó la empresa, Eulate explica que para la impresión de los libros utilizaban papel con sello FSC (el sello 'Forest Stewarship Council' garantiza que un bosque ha sido manejado bajo los estándares de responsabilidad tanto ambiental como social). Sin embargo, desde enero de 2017 utilizan papel de piedra: "Procede de la piedra caliza, uno de los minerales más abundantes de la naturaleza. Por eso la producción de este papel no conlleva tala de árboles, no necesita agua y no requiere productos químicos porque su color original es el blanco".



Responsabilidad editorial

Todos los compromisos de la editorial, unidos con su vocación solidaria, tienen el objetivo de educar en la paz e intentar que el mundo sea mejor. Por eso, para Eulate, son tan importantes estos "libros con mensaje". "Los libros son un universo de magia. Leer es viajar, explorar y los cuentos pueden ayudar a los pequeños a formarse como seres humanos libres. A los editores nos corresponde una responsabilidad en el contenido y en la calidad del cuento".