Roger Waters recarga pilas en Deià

El música y compositor británico, fundador de Pink Floyd, una de las bandas más transgresoras y reconocidas de la música moderna, se ha dejado ver esta semana pasada por. Lo hace justo en el punto de inflexión de su gira mundial con el espectáculo Us + Them tour, donde repasará lo mejor de la discografía sinfónica de los británicos, y que empezará este viernes 13 de abril con la rueda de conciertos por Europa. En total ofrecerá 59 conciertos en el continente, donde hará vibrar a un público entregado y nostálgico con trabajos como The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals o Wish You Were Here. Para ello, se ha tomado un descanso en la isla y ha elegido como escenario la belleza de Deià.

El municipio es sobradamente conocido por ser una de las dianas de las celebrities, que eligen la tranquilidad y las vistas de este rincón de la Serra de Tramuntana para huir del estrellato y refugiarse en sus idílicas vacaciones. Waters repite. No es la primera vez que visita la localidad de la Tramuntana, siendo vecino de personalidades como Michael Douglas, Van Morrison o Andrew Lloyd Webber.

No es la primera vez que Balears juega el papel de inspiración en la música y letra de Pink Floyd. Syd Barret, ex componente de la banda y compañero de Waters en su primera etapa, se fijó en Formentera y estableció allí un destino usual a la par que escribía álbumes tan representativos como The Piper at the Gates of Dawn, un trabajo publicado en 1967 y que dio un empujón mediático a la banda.

Otra clara alusión balear del rock progresivo fue la publicación de Islands, del grupo, también británico, King Crimson con su Formentera Lady a la cabeza.



De Deià a Europa

Roger Waters ya ha dejado la isla y se dispone a encarar el bloque europeo de su esperada gira. El músico británico aterrizó en Mallorca justo en el nexo entre el bloque norteamericano, al que precedía Oceanía, y justo antes de su concierto en Barcelona el próximo viernes, que destapará la friolera de casi sesenta conciertos en Europa. Así pues, el fundador de Pink Floyd se ha establecido esta semana pasada en Mallorca para establecerse ya en un total de 23 países europeos hasta el próximo 1 de septiembre de 2018.

La gira Us + Them tour repasará sus mejores temas y presentará el quinto álbum de estudio en solitario de Waters, Is This the Life We Really Want?, un trabajo que llegó a ser número 3 de Gran Bretaña y número 11 en Estados Unidos.

Sobre el nombre de la gira, Roger Waters ha asegurado que la gira lleva el nombre de la canción Us and Them, del álbum The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, en 1973, y está inspirado en el discurso de Barack Obama sobre las reformas migratorias, en el que se espeta que el nacionalismo no debería establecerse sobre la base de "nosotros y ellos".