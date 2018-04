´Los borbones son unos ladrones´, la respuesta de la música española a la condena de Valtonyc

Propongo que pillemos la letra y la rapeemos al unísono o en fragmentos entre muchas artistas, escritores, MCs, etc. Cuantos más, mejor. @KaseO_real, què et sembla? Que decís, gente? Vamos a ir todos a la puta cárcel de una vez ya todos. https://t.co/yBXM5vrSQl — [pau llonch méndez] (@paullonch) 20 de febrero de 2018

[DESCÀRREGA SOLIDÀRIA]



Si a parte de disfrutar del clip y rularlo, te lo descargas aquí y haces una aportación, será para la caja de resistencia de los represaliados. https://t.co/jJJK0TkGov#BorbonesSonLadrones pic.twitter.com/sLx6RD9BW7 — [pau llonch méndez] (@paullonch) 9 de abril de 2018

Músicos españoles se "autoinculpan" en apoyo a condenado a tres años y medio de cárcel por apología del terrorismo , insultos a la Corona y amenazas a Jorge Campos rapeando el tema, con algunos de los versos por los que ha sido condenado el rapero mallorquín.Hasta 13 músicos han participado en el tema, grabado en la antigua cárcel Modelo de Barcelona con el que, además de a Valtonyc, también quieren mostrar su apoyo a otros músicos comoLa idea de la canción partió del cantante, del grupo At Versaris. Cuando se conoció la sentencia de cárcel contra Valtonyc publicó un tuit en el que proponía "que pillemos la letra y la rapeemos al unísono o en fragmentos entre muchos artistas, escritores, MC, etc. Cuantos más, mejor. @KaseO_real, què et sembla? Que decís, gente? Vamos a ir todos a la puta cárcel de una vez ya todos".El resultado es la canción que ahora se ha publicado en forma de videoclip (también puede descargarse), en la que participan cantantes y grupos como Txarango, Gossos, KOP, Pirat´s Sound Sistema, Smoking Souls, El Niño de la Hipoteca, Companyia Elèctrica Dharma, Rapapunkas, Raska, Subversa, Bonobos, Siroll y Fetitxe 13. En el tema seLa edición de este tema se incluye en las acciones del colectivo, que desde este lunes celebra una Semana por la Libertad de Expresión con numerosas actividades en Barcelona.