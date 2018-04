Jaume Font: "La gente compara mi cómic con ´Juego de tronos´, pero yo no lo veo"

Que Jaume Font Rosselló ( Bunyola , 1987) es un amante del manga salta a la vista: los personajes de la portada de su primer cómic, Accelion Rebirth, recuerdan ipso facto al carismático Son Goku y su pandilla. Una influencia de la que no reniega. Sin embargo, en el debut del dibujante mallorquín no todo bebe del género japonés. "Es una historia fantástica. Mucha gente que la ha leído la compara con Juego de tronos porque en ella también está presente el tema de la sucesión, pero yo no lo veo. No va tanto de herencias, ni es tan dura ni sanguinaria. En realidad es para todos los públicos. Y pienso que es así por mi faceta de maestro", sostiene.

El proyecto, editado por el sello cántabro Fanes, nació hace 13 años. "Lo empecé con 17 y prácticamente lo he rehecho ahora, que tengo 30", explica. La idea surgió de la necesidad de rendir homenaje a un mundo que Font sentía que perdía cuando terminó en la escuela de Sóller para empezar a estudiar bachillerato artístico en un instituto de Palma. "Todos los personajes están basados en mis amigos, en mis profesores y en mi familia. Otro de los detonantes fue la muerte de mi abuelo", evoca. El escenario de la acción es una Mallorca mitificada, donde Sóller se convierte en Róler o Bunyola en Buñol Town. El guión de Font Rosselló es tan variado que incluye críticas a la codicia tan propias de estas tierras isleñas. Siendo mitad solleric, no podía faltar el guiño al polémico túnel de Sóller y el hasta hace poco vigente peaje.

El argumento -siempre desde la fantasía- profundiza en un tema con el que el dibujante siempre está a vueltas: ¿Qué has de hacer cuando todo por lo que has luchado durante tantos años al final no es como te esperabas? "Es algo que me sucedió después de estudiar Ilustración. Me di cuenta de que me gustaba dibujar, pero que no era lo mío. E hice Magisterio. Ahora utilizo el dibujo como herramienta didáctica en las clases", apunta. "Cuando estoy trabajando, necesito interactuar. Y eso no es posible con el dibujo. El trabajo de dibujante es muy solitario", considera. "Sólo aceptaría estar pegado a una mesa si me llegara una oferta de Disney", asegura entre risas. En el caso del protagonista de Accelion, todo es más épico y exagerado. "James Fount ha conseguido todos sus objetivos, está a punto de casarse, pero de un día para otro todo se desmorona por culpa del pasado de su padre. Entonces, ha de buscar un nuevo objetivo en su vida. Es en ese momento cuando irrumpe la leyenda de Galatzó y toda la problemática de la sucesión", relata el mallorquín, también dibujante en la prestigiosa revista de videojuegos MeriStation.

Font insiste en que su debut comiquero se lo debe en gran parte a una promesa que le hizo a una amiga cuya pista ha perdido. "Durante estos 13 años mucha gente me sugirió que abandonara el proyecto, pero soy una persona de palabra y al final he conseguido terminarlo y publicarlo", comenta. De hecho, Accelion es el primer tomo de una trilogía. "La precuela ya la tengo dibujada, ahora sólo tendría que pasarla a limpio", confiesa. Amén de estas páginas, la historia de una chica que ha de luchar contra los estereotipos (titulada Femiknight) está encima de su mesa. Como en Accelion, habrá mensaje tras estas historias. "Supongo que esta tendencia me viene de las películas de Disney. Este primer cómic creo que transmite la importancia de la amistad, la familia y las nuevas generaciones", reflexiona.

De momento, la promoción del volumen tiene tres fechas en rojo: el próximo día 6 en Gotham (18 horas) y el 13 y el 14 en el Saló del Còmic de Barcelona, donde el autor firmará ejemplares.