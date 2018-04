´La loca historia de la Bella Durmiente´, la versión más rock y familiar del cuento

La Bella Durmiente lleva cien años en la cama y Maléfica, la villana del cuento que la condenó a un profundo sueño del que no puede despertar sin la ayuda de un príncipe, lanza un ultimátum ante esta situación: "Si la joven princesa no despierta antes de media noche, dormirá para siempre". Pero? ¿qué pasaría si no quedaran príncipes para despertar a Bella, porque los niños cada vez leen menos cuentos? Así arranca La loca historia de la Bella Durmiente, la propuesta escénica de la compañía de teatro musical para toda la familia, La Ratonera, y que se representará el próximo sábado 14 de abril a las 18 horas y el domingo 15 a las 17 en el Auditòrium de Palma.

En esta obra, seis actores representan una versión musicalizada y muy rockera del cuento. La producción cuenta con ocho temas originales compuestos por el grupo Dubbi Kids, la pareja de músicos formada por Carlota Superstar y Bruno Tripita, que se encargan de mezclar canciones con versiones adaptadas para el ocio familiar, siempre con el rock por bandera. Las canciones que se pueden escuchar en la obra, "energéticas y frescas" según la compañía, con voz en directo, en algunas ocasiones recuerdan a temas de Queen, U2 o The Supremmes. "Harán que el público se levante de la butaca", apuntan.



Personajes disparatados

Entre los personajes partícipes en la historia, destaca un humilde pero decidido soldado, Berto, que se dispone a emprender la búsqueda del último príncipe que pueda salvar a la Bella Durmiente del sueño eterno al que la tiene sometida Maléfica. Pero no hará el camino solo, sino que contará con la ayuda de otros personajes "locos y disparatados", como describen desde la compañía, que harán reír y emocionarán a los espectadores, grandes y pequeños. Estos personajes son un grupo de soldados muy torpes, una dramaqueen, los valientes ratones de biblioteca, el mago Merlín y, cómo no, las famosas hadas del bosque que siempre cuidaban y acompañaban a Bella en la historia del cuento clásico, que no podían faltar de ninguna manera.

La Ratonera es una compañía considerada un referente en las producciones musicales familiares, con 15 años de carrera, durante los cuales han creado y presentado veinte espéctaculos familiares. Algunos de los que tienen más renombre son La increíble historia de un huevo frito, Cenicienta, la mayor historia jamás contada, La ratita Lola, Nina Calcetina o Carlota no puede dormir.

Además, por sus creaciones han acumulado más de veinte premios. De estos, destacan el de mejor musical en el Festival Internacional El Chupete (2016), el de mejor espectáculo infantil en el Broadway World Award (2012), y el premio a Mejor Musical Infantil en los Premios del Teatro Musical (2012).

Con La loca historia de la Bella Durmiente, La Ratonera pretende llenar el Auditòrium de Palma de humor blanco con el propósito de hacer reír y disfrutar a toda la familia de su versión más cañera del cuento clásico.