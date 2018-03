Cuca Moreno: Un teclado lleno de karma y emociones

Sus canciones se mueven entre la electrónica y el pop más melódico, y entre sus fans figura Ken Stringfellow

Cuca Moreno ha dedicado toda su vida a una pasión: el piano. Un instrumento con el que cultiva una música cargada de sensaciones, sentimientos y atmósferas, y con la que ha conquistado a primeras espadas del pop y el rock, como el batería de Héroes del Silencio, Pedro Andreu, quien le ayudó a grabar su primera maqueta en su Zaragoza natal, o Ken Stringfellow, el líder de The Posies, con quien mantiene una sincera amistad desde hace dos décadas. Conocida en el circuito por el nombre artístico de Hada Química, se mueve entre la electrónica y el pop más melódico. Canta tanto en castellano como en inglés o alemán y prepara un espectáculo centrado en su último disco, TierrAmor, que abrazará otras disciplinas como son la danza y el audiovisual.

Cuando sus manos no se entregan al teclado, lo hacen a su cuaderno de notas, en el que escribe sus futuras letras. Ejercicios de instrospección que ahondan en la nostalgia, la tristeza, el dolor, el amor y también la esperanza, y que practica entre Son Cotoner y Son Dameto, donde reside y donde trabaja actualmente. "Ahora mismo imparto un taller de creación, para niños y adolescentes, de creatividad y bienestar emocional. Doy los cursos en Casa Planas los sábados por la mañana de 11.30 a 13.30, y ahí trabajamos con yoga, expresión corporal, mindfulness, música y pintura", comenta.

Gracias a una compañera de clase la música se le cruzó en su vida cuando contaba cinco añitos. "Vi sus libros de solfeo y les dije a mis padres que yo quería dedicarme a eso", recuerda. Dicho y hecho. Le inscribieron en el Conservatorio Profesional de Zaragoza y cursó hasta séptimo de piano. "Lo dejé por cansancio. No me gustaban los exámenes ante los tribunales públicos y los profesores me suspendían porque memorizaba las partituras, algo que hoy sí se valora".

Su aterrizaje en Mallorca se produjo en los 90. Su intención era pasar solo unos meses, de vacaciones, pero la isla le conquistó. "Fue como una llamada: esta es tu casa, escuché". Sorprendida por la "efervescencia" de la escena musical isleña, se sumergió en ella con Karma, un grupo en el que también militaron, entre otros, Carlos Bustillo y Xisco Llabrés, y que montó su cuartel general en Betlem. "Monté mis cacharros en el salón de la casa y tocábamos allí los domingos. Solían venir grupos de Manacor, como Tots Sants, y también el batería de ABBA, Ola Brunkert, que falleció tiempo después", relata. De aquellos encuentros, de su refugio frente a la chimenea y de la contemplación de los atardeceres desde Cap Ferrutx, nacería TierrAmor, un disco que sigue defendiendo.

Adicta a los viajes, su música se ha podido escuchar en París, Colonia, Bombay, Goa o la cuna del grunge, Seattle, ciudad a la que voló invitada por Ken Stringfellow. "Le conocí en Madrid, tras un concierto de Hada Química. Los Posies habían tocado en Revólver, y vinieron a verme, Jon Auer y Ken, a la Moby Dick, donde había tocado. Bajaron a los camerinos y flipé. Ken me dio una tarjeta y poco después dijo que me quería producir. Además de un hombre sencillo y encantador, es un trabajador incansable con una solvencia fuera de lo común", subraya.

Convencida de que el piano es el instrumento más completo que existe a la hora de componer, ha retomado uno de los primeros teclados que usó en sus actuaciones, el Korg Triton, un sintetizador y workstation cuyo sonido "no se puede comparar con nada", asegura. "Fue el primer teclado que tuvo sampler y lo han utilizado grandes como Björk, Peter Gabriel y mucha gente del rap. Funciona como un estudio de grabación, tiene 16 pistas y me vuelve loca", dice entre risas.

Ser mujer en este oficio no es fácil. "No cobramos menos, cobramos poco todos, hombres y mujeres. Pero sí es más complicado que te respeten y valoren. Tienes más dificultades. Si eres una mujer sola tienes que demostrar el doble para que te escuchen. Esto ha pasado siempre. Si te muestras cariñosa y te dejas agarrar de la cintura tendrás más oportunidades. A mí me pasó. Un director de una gran cadena musical intentó tener algo conmigo y lo mandé a la mierda. A partir de ahí se me cerraron algunas puertas".