Biel Alimanya presenta el doble LP del trío Biel Alimanya & The Folsom Rockers

"Estesurge porque todo lo que había hecho antes sido en formato CD. Sacar un LP era una, igual que que fuera un. Y si era doble ya teníamos el clímax, y esto es lo que ha salido:". Así se ha expresado el músico

La grabación de este directo en el teatro Sans fue algo premeditado, según ha asegurado el cantante. Aunque la formación original de esta propuesta musical de Alimanya, Biel Alimanya & The Folsom Rockers, es un trío, "en este álbum hay seis músicos más (un trío de voces, un piano, un banjo y un batería), por eso lo quise llamar Nine musicians, one concert (Nueve músicos, un concierto)".

El curioso que se acerque a este LP encontrará en él 25 canciones, entre las cuales hay tanto canciones originales de esta banda de rockabilly como versiones. Además, de sus canciones originales, el cantante asegura que hay 13 de inéditas, que solo se pueden escuchar en este álbum.

La presentación del disco y primer punto de venta será el próximo sábado 7 de abril, a las 21.30 horas, en La Movida.