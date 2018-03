Arte

g. r. palma

26.03.2018 | 02:45

Rubén Martín de Lucas, Javier Barco, Mònica Subidé, José Luis Ceña y Coque Bayón protagonizan Five vs Five, colectiva que se inauguró el pasado sábado y permanecerá abierta hasta el próximo 26 de abril en Dionís Bennàssar, galería situada en el número 11 de la calle Antoni Maura de Pollença. La muestra permitirá descubrir el arte de creadores inéditos en la isla.