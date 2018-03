Los músicos exigen medidas para cubrir 14 vacantes en la Simfònica

Aunque la situación artística de la Simfònica "parezca idílica", el comité de empresa de la Orquestra Simfònica lamenta la "grave situación" que afecta a la plantilla ya que hay 14 plazas vacantes de músicos sin cubrir. El presidente del comité, Felipe Temes, advierte de que a esas vacantes musicales hay que sumar las de administración, otras cinco. Temes lamenta que desde 2009 no se ha convocado ninguna plaza en la Simfònica y enfatiza que es "la única orquesta del Estado que no ha anunciado nuevas plazas en los últimos años". Ello, conlleva, a que haya "una generación de músicos perdida" porque los jóvenes se ven obligados a irse fuera. "Si los responsables no reaccionan y seguimos con esta situación de estancamiento, se dejará morir la orquesta", avisan.

Desde el comité explican que las vacantes se van cubriendo con contratos por días o semanas, lo que genera una "absolutamente inestabilidad". Detallan que desde que el Govern absorbió la Orquestra, Funció Publica condiciona la convocatoria de las plazas vacantes a la aprobación de una RLT (Relació de Llocs de Treball) que "nadie está elaborando". Así, lamentan que "la situación se eterniza" porque la plantilla va envejeciendo y las jubilaciones se van acumulando. "Desde el comité de empresa no podemos dejar pasar más tiempo porque llevamos muchos años esperando un gesto", aseguran. De momento, se reunirán el miércoles con la consellera Fanny Tur y el director general de Función Pública Pedro Jiménez. "Pediremos medidas urgentes para garantizar la regeneración de la orquesta", avanza el comité.

El gerente de la Simfònica, Pere Bonet, reconoce que la situación de la plantilla es mejorable, por ello, cuando entró en junio hizo un diagnóstico y ya tiene elaborado un documento. "Desde la gerencia estamos trabajando para encontrar la vía para solucionarlo", explica Bonet, que recuerda que la situación de las plazas vacantes no es una cuestión de ahora si no que se remonta al 2009 con la crisis y se ha agudizado con la tasa de reposición de funcionarios públicos. "No es la situación ideal ir cubriendo las vacantes con contratos por días o semanas pero los ritmos de tramitación son lentos, por ello, entiendo perfectamente sus quejas. Llevamos trabajando en ello y confío en que se puedan acelerar los trámites", justifica. Avanza que hace meses que se creó una bolsa de trabajo para cubrir las bajas que en breve se publicará en el BOIB.