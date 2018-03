Palma se convierte en un gran escenario de danza contemporánea

, la cita anual con laen Palma , ha programado para la edición de este año, que se desarrollará del 14 al 29 de abril, un total de 18 propuestas que tendrán lugar en diferentes espacios culturales de la ciudad y en la calle. El público podrá disfrutar de espectáculos protagonizados por compañías consolidadas, pero también emergentes, principalmente de artistas locales. Un conjunto de creaciones que reflexionan en torno al cuerpo, la reivindicación del yo, el género o la marca del tiempo.

Los escenarios serán los teatros municipales de Palma -el Catalina Valls, el Mar i Terra y el Xesc Forteza-, el Teatre Principal, y tres museos de Ciutat -Casal Solleric, Es Baluard, CaixaForum-, así como otros espacios abiertos como son el exterior de la Fàbrica de Can Ribes, la Plaça Major, el Passeig del Born (delante del Casal Solleric), la Plaça Miquel Maura (delante el Teatre Xesc Forteza) o Ses Voltes.

El certamen arranca el día 14 de abril en el Teatre Principal con la consolidada compañía Mal Pelo, liderada por Pep Ramis, Premio Nacional de Danza 2009, que representará su última creación The Mountain, The Truth & The Paradise, una mirada a la espiritualidad. Otros coreógrafos y bailarines de renombre que tendrán cabida en el programa son Andrea Cruz (Tales of the body, 26 de abril en el Xesc Forteza), las compañías catalanas La Intrusa, Los Moñekos y Emilio Roig (Vermut dansa, 28 de abril en la Fàbrica de Can Ribes, C/Fornaris, 39) o Sol Picó (Dancing with frogs, 29 abril en el Xesc Forteza).

Paralelamente, PalmaDansa contará con espectáculos creados por coreógrafos y bailarines emergentes, como Simon Malone (Somnis àrtics, 15 de abril en el Xesc Forteza) o Raquel Gualtero (Nuà, 21 de abril en Es Baluard).

El programa se completa con un proyecto socioeducativo del Ayuntamiento, en conjunción sus áreas de Juventut y Benestar Social, que trabajan con público joven y otros colectivos en riesgo de exclusión social preparando una coreografía, un ciclo de danza filmada en CaixaForum o una Master Class en el Conservatori de Música i Dansa de Mallorca.

En la presentación del programa han actuado Toni Jodar, que hoy viernes 23 de marzo trae su Explicadansa al Xesc Forteza (19.00 horas), una conferencia bailada, donde palabra y danza se fusionan. Y también la compañía Atempo Circ, que ha hecho un aperitivo de su creación Joc, seleccionada para el Circuito Danza a Escena 2016, un espectáculo familiar en movimiento que juega con el riesgo, el peligro y el humor.