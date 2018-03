Haydnm Pergolesi, Bach

Camerata.- Des de fa poc més d´un any, aquest és el segon curs, alguns músics professionals, molts de la Simfònica, s´organitzaren en forma de grup de cambra sota el nom de Camerata San Cayetano, ja que el col·legi de Palma que porta aquest mateix nom els acollí per tal de fer uns concerts mensuals pels alumnes a més d´algunes sessions per a pares i famílies. El fruit d´aquest projecte és més que evident i tant alumnes, com pares i professors avaluen molt positivament l´experiència, després d´una vintena de sessions.

Avui horabaixa, aquesta formació de cambra surt fora de les aules per oferir un concert sacre, al costat de la Capella Mallorquina, la soprano Natalia Salom i la mezzosoprano Frederique Sizaret. La cita és a l´església de Sant Miquel de Palma (20h) amb un programa que inclou la Simfonia número 44 de Haydn i l´Stabat Mater de Pergolesi.

De la Simfonia podem esmentar que popularment se la coneix com a Simfonia Fúnebre, ja que el compositor demanà que en el seu funeral s´interpretàs el tercer moviment, Adagio.

De l´obra de Pergolesi dir que és una de les més interpretades en aquest període entorn de Setmana Santa i és una de les moltes composicions que es basen en la seqüència gregoriana el text de la qual sembla que és del segle XIII i s´atribueix tant al papa Inocenci II com al frare franciscà Jacopone da Todi.

Passions.- Les dues Passions de Bach, la segons Sant Mateu i la segons Sant Joan, són, sense cap mena de dubte, dos monuments musicals de primer ordre. Ningú com Bach, ha arribat a assolir aquest nivell de bellesa i sentiment en una obra religiosa.

Bach es mostra autènticament genial, tant en una partitura com en l´altra, encara que pel que fa a complexitat (no a bellesa ni inspiració), la Passió segons Sant Mateu està a un nivell superior; és més llarga i utilitza més recursos vocals, com dobles cors i fins i tot un cor de nins. A les dues Passions, Bach utilitza els textos evangèlics que el tenor evangelista i altres personatges com Jesús canten a través de recitatius, i els acompanya d´intervencions corals i vocals en forma d´àries.

Doncs bé, algunes d´aquestes àries seran interpretades avui vespre a l´església de santa Tereseta de Palma (20,30h) en un concert titulat Passió de Passions. Irene Mas, soprano, Florian Hille, baríton i el BACHrroc Ensemble seran els intèrprets d´aquesta selecció que es situa dins l´anomenat BachCycle.