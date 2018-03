The Wheels exhibirá el talento local alrededor del mundo en su nueva gira

"Es la oportunidad que el grupo estaba esperando". Así es capaz de resumir la situación de la banda The Wheels, Guillermo Borràs. Y es que la banda de pop psicodélico mallorquina iniciará lo que será su primera gira mundial a finales de mayo, con una parada antes en Madrid (este viernes 23 de marzo) y una "despedida" en Mallorca, en el Teatre Principal.

Sin duda, el viaje que están a punto de empezar los músicos marcará un punto de inflexión en su carrera musical. Desde marzo hasta finales de octubre visitarán tres continentes (América, Oceanía y Europa), más de 30 ciudades y ofrecerán más de 40 conciertos. Y esto es solo lo que ya está anunciado, porque su mánager Albert Petit, de la agencia Pink Tiramisú Agency, asegura que hay más fechas cerradas enmarcadas en diferentes festivales, pero que aún no tienen permiso para anunciarlas. Los festivales en los que actuarán que sí que se pueden anunciar son el Ruido-fest de Chicago y el Vida Festival, en España. La gira de The Wheels empezará en Australia, donde tocarán en Melbourne y Sidney; seguirá recorriendo Estados Unidos y Canadá, parando en Chicago, Toronto, Montreal y Vancouver; y en Europa intentarán conquistar el público de ciudades como Roma, Paris, Estocolmo o Berlín, entre otras.

Los componentes de la banda, Guillermo Borràs, Tomas Solbas, Rick Sena, Andrés Alcover y Toni Sánchez, aseguran sentirse "muy ilusionados" por encima de todo, y que el "miedo" que les pueda provocar esta nueva aventura queda "en un segundo plano" porque no es comparable con las ganas y la emoción que sienten al pensar lo que van a poder vivir. Es por eso que Borràs ha definido esta gira como "la oportunidad que el grupo estaba esperando".

Preparación y próximo trabajo



Aunque irse de gira ya es un trabajo en sí, con muchas horas de carretera, la banda asegura que también es necesario trabajar antes de marchar y estar "muy centrados". "Vamos a estar muchos meses fuera y tenemos que prepararnos bien. Hay muchos conciertos programados y no queremos aburrirnos de lo que tocamos", asegura Alcover.

Pero hay más. La gira en la que defenderán su trabajo 'The Year of the Monkey' aun no ha empezado pero ellos son claros: antes de marchar hay que trabajar en lo que será su nuevo disco, que se prevé para 2019.

Esto es posible gracias al acuerdo entre la agencia de representación británica CODA International Group y Pink Tiramisú Agency, que representa a The Wheels y otras bandas de pop rock de Mallorca y del Estado.

Este 27 de marzo darán un concierto en el Principal que será "una de las últimas oportunidades para vernos por aquí", al menos en lo que queda de año. Un concierto muy especial que contará con los audiovisuales de Héctor de la Puente y la intervención de Paco Colombàs de Oso Leone.