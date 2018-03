Antonio José: "Que el público no me suelte la mano"

Antonio José. Dos discos de oro, números 1 en distintas plataformas digitales y colaboraciones con ilustres como Luis Fonsi o Antonio Orozco son algunos ejemplos de la pegada de este cantante andaluz

Antonio José ( Palma del Río, Córdoba, 1995) flirtea con el éxito desde hace ya un tiempo. Con tan solo 23 años pero con una intensa y trabajada carrera cada uno de sus lanzamientos discográficos son sinónimo de número 1, el último, A un milímetro de ti. Sus dos discos de oro, 9 semanas en lo más alto de las listas de ventas y colaboraciones con Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López, entre otros, son solo algunos ejemplos de la pegada que tiene el pop romántico del que fue ganador de la tercera edición del programa televisivo La Voz.

"A la vida le pido que me mantenga las ganas del primer día y que el público siempre esté cerca de mí y no me suelte la mano", confesó ayer Antonio José a este diario. El músico andaluz actúa este sábado en el Auditòrium de Palma, a las 21.00 horas (entre 28 y 36 euros), en un concierto que servirá para presentar a sus seguidores mallorquines sus nuevas canciones, con títulos como Me haces falta, Me olvidé, Ódiame, Tu boca o Tú me obligaste, esta última interpretada junto al dúo colombiano Cali y El Dandee.

"Me gusta que haya de todo, así que en Palma habrá momentos para bailar, para saltar, para escuchar y sobre todo, para disfrutar", adelanta un músico que sobre un escenario siempre persigue un objetivo: "Disfrutar al máximo".

"Estar cerca del público" es el mayor premio que puede tener, asegura, y "desde el minuto uno los siento a un milímetro de mí. Eso es lo más grande que me puede pasar encima de un escenario", subraya.

Su tercer álbum, A un milímetro de ti, "me ha revuelto la vida", reconoce. "Es mi disco más personal, un trabajo que ha hecho encontrarme más que nunca, y al que le debo mucho. Un disco para al que he podido dedicarme a él enteramente. Tenía muchas ganas de hacerlo, y se grabó entre Los Angeles y España. Puse toda la carne en el asador y todo el corazón en este disco".



Del amor al maltrato

La pasión, el amor, la soledad y también "otros temas que no son fáciles, como la enfermedad o el maltrato", fundamentan el cancionero de Antonio José. "Mi música está hecha para el público. Yo intento expresarme tal y como soy a través de la música para hacerle llegar al público la manera que tiene Antonio de ver la vida, el amor y el desamor", comenta.

A la hora de componer, afirma que no sufre pero sí que en ocasiones se colapsa o se satura. "Nunca sé si una cancion está acabada, cerrada, hasta que no me meto en el estudio. Me dejo llevar y dejo que ella sola acabe cuando quiera".

Tras representar a España en el concurso Eurovisión Junior, Antonio José reapareció en 2015, ya adulto, como participante de La Voz, concurso que ganó. Desde entonces saborea buenos momentos. "Nunca estás preparado para cosas como estas, y sinceramente, la realidad está superando la ficción".