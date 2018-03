Mallorca exporta su música a Chicago, Burdeos y Casablanca

Mallorca exporta su música por medio mundo, de Francia a Argentina, de Chicago a Casablanca. En total serán una veintena de países los que recibirán a grupos, orquestas y solistas de Balears, la mayoría de la mano del Institut Ramon Llull (IRL), durante el presente año. Un escaparate que también se abre a escritores, artistas y académicos de la comunidad.

The Wheels y Escorpio dejarán su impronta en el Ruidofest de Chicago, uno de los festivales latinoamericanos más importantes de Estados Unidos. Los dos grupos mallorquines tocarán del 22 al 24 de junio en tierras norteamericanas, donde compartirán escenario con artistas como Los Ángeles Azules, Caifanes, Celso Piña y Panteón Rococó. The Wheels factura un pop aliñado con aceite psicodélico. La publicación de su segundo álbum, The Year of The Monkey, ha catapultado con creces a la banda hacia la primera plana del pop independiente latino, ganándose el apodo de "los Beatles mallorquines". Además, el grupo de Guillermo Borrás, Tomas Solbas, Rick Sena, A ndrés Alcover y Toni Sánchez actuará durante 2018 por tres continentes, con más de 40 fechas programadas. Por su parte, Escorpio conecta con el pop rock de los 80, el de Golpes Bajos o Parálisis Permanente.

En el año de su 50 aniversario, Maria del Mar Bonet regresará a Cuba, a La Habana, para cantar en un acto que también incluirá una jornada literaria, con la cantautora presentando la edición castellana de su biografía redactada por Jordi Bianciotto, Carme Riera y la traducción al castellano de Cap al cel obert, y la nueva novela de Miquel Segura.

A la espera de que se concrete la expedición balear que viajará hasta Argentina en octubre (Setmana Cultural Balear en Buenos Aires), y que contará con un 90 por ciento de música de todos los géneros y un 10 por ciento de artes escénicas, otro de los platos fuertes se servirá en Le Rocher de Palmer, sala situada en Cenon, en el distrito de Burdeos. Por ella desfilará Miquel Brunet con su proyecto Ferments (5 de abril); Posidònia (13 de julio) y su folk mediterráneo; Jaume Tugores; Biel Fiol; y Donallop.

Reseñable es también es la presencia de Giulia Valle Trio y Jansky en la 13 edición del Festival de Jazz de Casablanca que se celebrará del 14 al 22 de abril bajo el nombre Catalan Sounds.