Cort llama a la movilización a favor de Valtonyc y la libertad de expresión

El ayuntamiento de Palma , el rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, conocido como Valtonyc, y la plataforma Llibertat Valtonyc han llamado a la movilización el próximo sábado 24 de marzo en defensa de la libertad de expresión, en un acto que tuvo lugar ayer en Cort. La manifestación se iniciará a las 18.00 horas en Plaza España y acabará en el Born, con un acto político.

El regidor de Juventud, Igualdad y Derechos Cívicos, Aligi Molina, insistió en la moción de apoyo al rapero que el consistorio presentó y aprobó el pasado mes de febrero, y que ha sido defendida por los partidos políticos que forman el gobierno municipal.

Molina expresó su satisfacción en rueda de prensa "porque la lucha por los derechos humanos, civiles y políticos tenga tanta convocatoria". También mostró su preocupación por "la extensión que se está haciendo del delito de terrorismo, en el caso concreto de Valtonyc, por los delitos que se le imputan de terrorismo, calumnias a la corona y de amenazas". En este sentido, el regidor destacó "el marco del retroceso de las libertades que estamos viviendo", apelando al "sentido común".

"En el arte nada es inapropiado"



Valtonyc defendió la coordinación de la "lucha institucional y de la calle, no por un Valtonyc absolución, sino por la libertad de expresión, independientemente de la ideología" y añadió que "los poderosos ya están suficientemente protegidos".

El cantante apeló a la movilización diciendo que se sumen "sin miedo" más mociones institucionales, porque "no es una defensa a mis ideas, o al buen gusto de mis canciones, ni siquiera se trata de si a la gente le gusta o no el rap". Valtonyc expresó que "en el arte nada es inapropiado".

El joven rapero, que ha sido apoyado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el grupo Amnistía Internacional la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, defendió que "en el código penal también se quiten las injurias y la apología al terrorismo, en un país donde no existe".

Para concluir manifestó que "al Tribunal Supremo no lo ha votado nadie, si no podemos cuestionar lo que dice un poder judicial que deriva del franquismo, no sé en qué democracia vivimos".

El portavoz de Llibertat Valtonyc y glossador, Mateu Xurí, abogó por conseguir una mayoría social y un consenso "con un convencimiento: por cantar nadie debe ir a la cárcel". Xurí también destacó que la manifestación acabará en el Born con un acto político, "porque pensamos que a Valtonyc se le está juzgando políticamente, no a partir de ningún delito, si no por lo que piensa y dice".

La moción de apoyo a Valtonyc que ha iniciado el ayuntamiento de Palma cuenta con el respaldo de 17 consistorios de Balears, Catalunya y Valencia.

El cantante fue condenado por el Tribunal Supremo el pasado mes de febrero a tres años y medio de prisión por injurias y calumnias al Jefe de Estado, enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, y amenazas al dirigente del Círculo Balear Jorge Campos.

El rapero ha presentado un recurso de casación al Tribunal Constitucional para la "suspensión de la pena". El auto del Tribunal Supremo que ordena su ingreso en prisión se resolverá en breves días.