Es Gremi revienta con Rels B, el All Star de la música urbana

. Lo quehace fuera del escenario lo sabrá su gente más cercana, pero los aficionados del cantante mallorquín que ayer y el sábado por la nochefueron testimonios de que sí, Rels B es una estrella. Y, como estrella que es, se hizo esperar. No eran ni las nueve de la noche cuando la mayoría de los fans de Rels B. Pero no fue hasta las diez y media que su colaboradorsalió al escenario para empezar a calentar motores y

El público estalló cuando apareció el mallorquín en el escenario, casi a las once de la noche, al ritmo de la canción I know, de su último trabajo 'Nueva Generación'. Un "por fin en casa, ¿hay ganas de fiesta Mallorca?" le bastó para conquistar la sala, que coreó y bailó todos sus temas. Durante el concierto estuvo acompañado por su equipo: Itchy, Buco, la cantante Miss D y su eterna compañera, la botella de Ron Brugal. Una de las sorpresas de la noche fue la aparición de la cantante de covers en Youtube, Jordan Byod, de Mallorca, que salió a interpretar al teclado su versión del tema de Rels B Cuéntaselo a otro, con el que encandiló a los presentes. Hacia el final, cuatro bailarinas de Barcelona terminaron de llenar el escenario, punto neurálgico de lo que parecía más una fiesta entre colegas que no un concierto de alguien que suma más de 200 millones de reproducciones en Youtube. Porque si por algo Rels B es una estrella y le quieren hasta en el otro lado del charco, a parte de por su carisma, soltura y entrega en el escenario y por sus canciones, es por su cercanía y gratitud hacia su público. "El mercado musical está lleno de mentiras, la única verdad es la gente que viene a los conciertos y eso sois vosotros. Muchas gracias". Esa fue una de las incontables veces que el cantante pronunció la palabra gracias. Ayer cerró su gira, pero Rels B tiene alas y se le va a ver volar.