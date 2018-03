16.03.2018 | 18:10

Con Ocults vuelve la fiesta T.O.

Si hace unos días fue el grupo Anegats el que anunció su regreso a los escenarios, hoy lo ha hecho otro histórico del pop rock mallorquín: Ocults. La banda de Manacor que integran los hermanos Nicolau, Toni y Jaume, junto a Biel Ferrer y Carles Grimalt, y cuyos orígenes se remonta a dos décadas atrás, prepara un repertorio con sus canciones más conocidas. Como dicen ellos mismos "queremos fiesta en los escenarios y queremos sentir al público bien cerca", y añaden: "No em volem cap que no sigui dels nostres, no en volem cap que no vengui a passar-ho bé".