Un festival sobre cine LGTBI

, la primera muestra de cine de diversidad afectiva de Balears, ha presentado su programación, compuesta por largometrajes, cortometrajes, documentales y actividades paralelas sobre cine. La muestra pretende contribuir al reconocimiento de las nuevas realidades afectivas, sexuales, de género y familiares que existen en la sociedad, y cuenta con precedentes de éxito en lugares como Madrid, Cataluña, Andalucía, País Vasco o Extremadura.

Esta muestra se celebrará del 27 al 29 de abril en tres espacios: Cineciutat, donde tendrán lugar las proyecciones; y Es Baluard y el restaurante Bocalto, que acogerán las actividades paralelas.

La muestra está liderada por la asociación cultural Mèdit y tiene como objetivo dotar a Palma de una iniciativa cultural, original y de calidad con proyección internacional, que la muestre como una ciudad sensible, comprometida y solidaria. En esta primera edición, Out! proyectará películas que habitualmente no tienen cabida en salas comerciales, con una mirada amplia sobre la afectividad y la sexualidad, sin caer en estereotipos, tratando temas universales como el amor, el sexo, la familia, la exclusión o el arte.