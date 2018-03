Mont Plans llega a Palma con la obra de teatro ´Sembla que rigui´

La obra, protagonizada por, llega viernes, sábado (21.00 horas) y domingo (19.00 horas) al. Escrita y dirigida por la actriz y por Òscar Constantí, se trata de un monólogo instimista de 60 minutos, que relata la vida de Júlia Català i Verdaguer. La protagonista nació en 1914 y dialoga con el público desde el más allá. Una obra que equilibra el discurso de

Mont Plans (Artés, Catalunya, 1948) es actriz y cantante, y durante muchos años ha sido miembro de la compañía La Cubana -con la que actuó por última vez el año pasado- y de Dagoll Dagom, dos de las grandes de la escena catalana. Pese a su cliché cómico, Plans ha querido crear esta obra que acerca el tema de la muerte a las salas, "aún tabú en el teatro". La actriz se pone en la piel de Júlia, una mujer que ha sobrevivido a dos maridos, un hijo, a Marilyn Monroe, a Nino Bravo, a Chaplin y a nueve santos padres.

Según Plans, "el público espera llorar, no reir. Aunque es una obra de la que sales con esperanza, no pensando en la muerte, sino en la vida", una reflexión vital aderezada con su dilatada experiencia sobre los escenarios y nutrida con fragmentos de canciones y músicas. En realidad, "la obra no habla de la muerte, sino desde ella. Hablo de los amores en la vida: a los padres, a los hijos, a los maridos, a los amigos...", comenta.

La actriz empezó a escribir Sembla que rigui en 2014 y la estrenó en 2016 en La Seca (Espai Brossa), una pequeña sala de Barcelona. Ahora llega a Mallorca, un emplazamiento que la ilusiona especialmente por ser donde hace 20 años vino con Chaise Longue, que tuvo un gran éxito de taquilla. Es su tercer espectáculo en el Teatre del Mar, al que le tiene "cariño".