El nuevo disco de Valtonyc: "Los Borbones, a los tiburones por ser mafia"

Pocas semanas después de conocer la condena del Supremo a tres años y medio de cárcel "solo por hacer canciones", el de sa Pobla vuelve a la carga con 'El Reincident', un disco de once canciones con títulos como 'Fuego y rabia', 'Liverdad' o 'Aunque duela'. Un álbum con el que no baja la guardia y continúa disparando contra los Borbones y por el que se han interesado medios como el 'The New York Times' o 'Washington Post'

-Aliviado, porque pensábamos que no íbamos a estar a tiempo a sacarlo ya que no sabemos cuándo va a salir el auto de ingreso en prisión. Un disco lleva mucho trabajo, y además al ser mi primer elepé en solitario queríamos hacerlo todo súper bien. Al no disponer de tiempo lo he tenido que grabar en mi casa. Para que suene como suena nos hemos tenido que meter un currazo brutal.

-¿Cuáles son las primeras reacciones que le están llegando?

-Estoy flipando con las reacciones. Me están llamando de por todo y a la peña le está molando. Sobre todo alucinan ante el hecho de que me hayan caído tres años y medio por hacer canciones y ahora saque un disco, y encima con la portada que lleva.

-Una portada en la que aparece un dibujo de Valtonyc fundido con otro de alguien que parece ser el rey emérito Juan Carlos I, boca abajo, con una de sus manos, en señal de saludo, manchada con sangre azul. ¿Me equivoco?

-No diré nada, no por miedo, sino porque detrás de esa portada hay un mensaje y me gustaría leer las interpretaciones de cada uno, y saber si pillan la idea, que salió de mí y la ha plasmado otro artista: @daleger_art.

-¿Qué espera de este primer elepé?

-Que a la peña se le quite de la cabeza el Valtonyc que llevan dándole por la tele tanto tiempo, el de los 18 años, y que vean que hemos mejorado y ya no decimos según qué gilipolleces. Ahora lo hacemos serio y argumentando, y no yendo a lo fácil.

-"Querían silenciarnos y sacamos disco nuevo. Desobedecemos", ha escrito en Twitter. ¿Se ha sentido amordazado?

-Sí, sí, incluso nos dijeron que si pedíamos perdón y retirábamos las canciones se rebajaría la condena. Pero no, no lo vamos a hacer.

-¿Reivindica la desobediencia como una de sus banderas?

-Frente a la represión que estamos padeciendo todos los artistas, y con lo de ARCO, el libro de Fariña, Pablo Hásel, La Insurgencia..., lo que tiene que hacer la gente es reproducir, comprar sus obras y compartirlas.

-Su disco se puede escuchar en Spotify y YouTube, y adquirir en store.cdbaby.com/cd/valtonyc1, para quien quiera ayudar a las costas judiciales. ¿Por qué no le publica en formato físico, cedé o vinilo?

-Estamos recibiendo ofertas de discográficas que quieren comprar los derechos digitales para hacer un lanzamiento en físico. Pero aún tenemos que decicir y valorar si nos interesa o no.

-Canta en su nuevo trabajo: "Me flipa ver cómo arden sus banderas. Mis canciones defecan tu patria entera, tricolor es la mía, la Corona fuera"; "Uno entre quince, un gato entre tigres, ve y diles, que tengo miles de misiles apuntando a su Majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad pa acabar con su estirpe, justice dealer"; o "los Borbones a los tiburones por ser mafia". ¿Teme que le caigan nuevas denuncias?

-Supongo que sí, yo me espero cualquier cosa, pero creo que no se puede condenar a una persona dos veces por la misma causa. Sinceramente, me da igual. Que me denuncien y hagan lo que quieran. Yo no he hecho nada malo.

-¿Qué enciende la mecha de sus canciones?

-El desencanto, la indignación y las ganas de cambiar el sistema y el país en el que vivimos. Ya estamos cansados. Aparte de reclamar mis derechos como trabajador de la clase obrera, también lo hago como músico, quiero opinar libremente.

-¿Qué sabe de su ingreso en prisión?

-Estamos esperando a que el Constitucional se pronuncie, algo que puede tardar hasta un año. El tema es si el auto de la Audiencia Nacional se adelanta y llega el ingreso en prisión, que creemos es lo que va a pasar.

-¿Habrá algún concierto oficial de presentación del álbum?

-De momento, no. Estamos contratados para varios festivales y muchos conciertos, pero uno de presentación del disco en Mallorca, no lo hay ni sabemos si lo habrá.

-¿No le gustaría?

-Bueno... no sé. No me lo planteo.

-Su última actuación hasta la fecha fue el pasado miércoles, en Girona, en la entrega de los Premis Enderrock. -¿Cuál será la próxima?

-A finales de este mes... creo que en Cataluña. No lo sé seguro. Tengo pendiente una reunión con el mánager.

-¿Se han multiplicado las ofertas de conciertos en las últimas semanas?

-Por un millón.

-Viajemos un momento al pasado. ¿Qué le llevó a agarrar el micrófono?

-Porque me apetecía contar algo, y desahogarme. Si no hubiera sido por eso no sé lo que sería de mí hoy en día.

-Eminem se cagó en Trump en una canción y no fue a la cárcel, y a las Pussy Riot les cayeron dos años por sus ataques a Putin, uno y medio menos que a usted.

-España está a la cola del mundo en lo que a libertad de expresión se refiere. Y no solo musicalmente. España tiene más de 80 denuncias por desobedecer leyes internacionales, y no ha denunciado ni investigado los crímenes del franquismo. España es una vergüenza. Esta semana han venido del New York Times y el Washington Post a entrevistarnos y han flipado. Nos pusieron diferentes ejemplos de raperos americanos que han cantado contra el poder, y hay un montón. Eminem dijo que América necesita un presidente muerto, Snoop Doog aparece pegándole un tiro a Trump en un videoclip, y Madonna delante de 300.000 personas afirmó que le gustaría volar por los aires la Casa Blanca, que había que bombardearla.

-En las redes atacan a Valtonyc y también le piropean. Algunos le llaman el Eminem del Mediterráneo o el Tupac mallorquín.

-De sobrenombre solo tengo uno y es El indomable. Ni tengo el flow de Eminem ni tampoco el mensaje que tenía Tupac. A Tupac se lo cargó la CIA por ser revolucionario, espero que a mí no me mate el CNI.

-¿El rap es un arma revolucionaria?

-Sí, es una herramienta de transformación social y seguirá siéndolo.