Margalida Vinyes: "El lápiz es una herramienta muy poderosa"

Las palabras que acompañan a la mujer de la ilustración, que convierte su delantal en una capa, escritas originalmente en catalán por el juego de palabras que posibilita la palabra 'dona' (mujer) con 'dona' (del verbo dar), han sido traducidas primero al gallego y después al español, al alemán, al inglés y al francés. "Las primeras que me contactaron fueron las mujeres de la Asociación feminista de Pontevedra, pidiéndome si la podía traducir al gallego", cuenta la autora. "Dije que sí, y he dicho que sí a cualquier persona que me ha pedido traducirla o permiso para compartirla. ¡Para eso la hice!", exclama aun emocionada Vinyes. "Eso sí, lo único que pedía era que citaran mi nombre. Intentamos vivir de esto", admite.

"Sorprendida", "agradecida" y "emocionada". Así es como asegura sentirse la autora, que intenta contestar a todos los mensajes que ha recibido, y no son pocos. La ilustradora compartió la imagen en su facebook dos días antes del Día de la Mujer. "Estoy muy concienciada con la lucha por la igualdad y pensé que podría contribuir a mi manera. Es muy típico decir que una imagen vale más que mil palabras, pero en el mundo en que vivimos, sobretodo con internet, las imágenes se retienen más que los textos, y son más fáciles de compartir. No te das cuenta y tu aportación ha llegado a la otra punta del mundo", reflexiona. Ante esto, sentencia: "Es que el lápiz es una herramienta muy poderosa".

La 'binissalamera', que trabaja en ilustración editorial y publicitaria, sostiene que le gustaría tener más tiempo para dedicarse a sus proyectos personales, y poder publicar así más ilustraciones suyas en la red. "Tengo muchas ideas, pero me falta tiempo. No obstante, sí que me he dado cuenta de que las ilustraciones que me han salido más de dentro, de manera más espontánea y que están hechas con el corazón, en aquellas en las que se han implicado los sentimientos y las emociones, son las que llegan más a la gente", mantiene Vinyes. La idea de la ilustración Dona-li la volta partía de una idea muy básica y sencilla, con líneas y el color violeta como símbolo. Pero todo tiene una historia, y la mujer que convierte su delantal en capa también.



La historia de la superheroina

Vinyes publicó en 2015 la novela gráfica Catalina, la cuinera de l'Òpera. En sus páginas se descubren las vivencias e historias de una mujer, Catalina Fiol, que vivió el periodo de la posguerra, y que además era "una gran cocinera". Nunca revelaba sus secretos, hasta que llegó Vinyes y le convenció para hacer realidad el proyecto de la novela gráfica.

Y así, compartiendo historias, germinó en la cabeza de la ilustradora de Binissalem la idea del delantal como capa, de la mujer superheroina. Lo cuenta ella misma: "Cuando escuchaba sus historias, cómo contaba las cosas, lo que explicaba...yo estaba todo el tiempo pensado que Catalina Fiol es una superheroina, y que el delantal tenía que llevarlo detrás, como una capa".