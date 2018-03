Otras canciones para ir a la cárcel

La denuncia es algo connatural al rock, punk o rap, a la música hecha en el peligro. Las canciones desesperadas, la música terrorista que ya defendía Jorge Ilegal allá por los 80,, por citar a dos de los músicos que han sido condenados en este 2018 por sus letras. Mallorca ha dado infinidad de bandas que han hecho de los ataques a la Corona, las referencias al terrorismo y la lucha contra el sistema, su bandera.

"El Papa es un hijo de puta"



testículos de jehová

1985. Palma. Cuarta edición del Concurs Pop Rock. Con Testículos de Jehová llegó el escándalo. Su canción a concurso, El Papa es un hijo de puta, levantó las iras de algunos y obligó a los servicios jurídicos municipales a intervenir. Se les acusó de que "la expresión Los Testículos de Jehová podría llegar a producir gran escándalo público, figura penal de la blasfemia, tipificada en el Código Penal". El informe también analizaba el título de la canción, advirtiendo que "podría constituir un delito de injurias a un Jefe de Estado extranjero". Al grupo, considerado hoy pionero del punk isleño, se le exigió el cambio de nombre y también la retirada del conflictivo título de la canción. Siete años después, Cerebros Exprimidos publicaría un EP de siete canciones bajo el título Kill the Pope.



"Con una multa puede quedarse todo arreglado

Tu en urgencias y yo cenando con mi abogado

Así es la ley, así está el tema, resulta barato

Patear tu culo, romper tu jeta, si no me haces caso

Me cuesta 90 euros pegarte en España. Tan solo 90 euros pegarte"



los bélmez: '90 euros'

Grupo surgido en los locales de Assaig (hoy Es Gremi) en 2012. La distorsión y la rabia son dos de las marcas que definen a esta banda con discos en el mercado como Españoladas o Centinela de occidente. Influenciados por los Ramones, The Clash, Television o Joy Division, su música es una mezcla de pop, punk y rock, con letras que hablan de chicos malos, novias muertas, venganza o guerra.



"Cañellas, Fageda, Matas y Munar, sabem on viviu, sabem on anar, qualque dia haureu de pagar"



disease: 'Mallorca podrida'

Fent de's punk una amenaça per a la salut pública fue el primer y único LP de Disease. Se publicó en 2003, entre otros sellos, por Punkaway, e incluía cortes como Cremem es Conservatori, Muerte, Traktor Bomba o la citada Mallorca podrida. Entre sus componentes, Tomeu Perelló, hoy en The Quatermass.



"Me monté una zombie-banda y tocamos por España

con Milans, Queipo de Llano y mi cuadrilla de fachas

Nueva banda ha aparecido en el mundo musical

vamos todos a bailar, con el Frankismo-Trash"



Los Turkos: 'Frankismo Trash'

Otros históricos del punk de los 80, con canciones como Rubia en el armario y La cosa del pantano. Tocaron en la noche del 1 de mayo de 1987, en el Parc de la Mar, un concierto que acabó en batalla campal tras la actuación de Decibelios. Uno de sus temas más provocativos era Frankismo Trash, protagonizada por militares golpistas.



"De pelotazos de tierras vírgenes como es Trenc para mantener restos franquistas como es Marivent. Que les den. Hay una solución sencilla, si hay político corrupto, guillotina. Todos son ladrones, cómplices y culpables, en las próximas elecciones votará su puta madre"



talegueros: 'Corrupción en Palma'

La letra corresponde al tema Corrupción en Palma, firmada por este grupo de hip hop aflamencado que con El Pakito al frente se estrenó discográficamente con La música relaja a los presos, un disco que llegaron a presentar en el Centro Penitenciario de Ciutat. Los Talegueros surgieron del barrio de Corea y su público estaba formado por "los manguis de Son Banya, Son Gotleu o el Secar de La Real". En sus letras atizaban a otros manguis, pero de guante blanco. Si Bonet de San Pedro le cantó a las lindezas de Mallorca, los Talegueros bajaron hasta los infiernos para gritar "verdades como puños".

"Desde que nacemos nos dicen lo que hacer

jodidos cabrones no teneis ni idea de que nacemos libres y libres queremos ser

me cago en la ostia lo conseguiré

Imponer vuestras leyes y vuestra educación, siempre jodiendo lo que más nos gusta hacer

quienes sois vosotros para decirme a mi lo que está mal y lo que está bien.

No me importa lo que digan los demás quiero vivir al margen de la ley

sabotear tus leyes y ser un delincuente, reirme de las calles y sus perros guardianes.

No conseguiréis detener mi rebeldía, lucharemos día a día hasta el fin de nuestras vidas...

(...)

No hay futuro, no hay esperanza, lo único que quiero es verlo todo destruido"



oi! the arrase: 'No hay futuro, no hay esperanza'

Anarquistas, anti-políticos y anti-partidos, "sean de la orientación que sean". Oi! The Arrase fue uno de los grupos más cañeros en la Mallorca de los años 90. No hay futuro no hay esperanza, versión de los estadounidenses Defiance, es una de sus canciones emblema. También A por ellos y Odio, en la que puede escucharse: "No me gusta tu mirada, no me gustan tus principios, te crees superior, vas a llevarte ostias, no te va a salvar ni Dios". Cargaban contra los fascistas y racistas, y de su paliza no se libraban tampocos los gobernantes (Estúpidos políticos). Se separaron cuando dos de sus miembros se afincaron en Berlín para formar el grupo Frontkick. En 2013 Victor Bisonte, su cantante, se instaló en Santiago de Chile con el propósito de reformar la banda con músicos chilenos.



"Su majestad no sabe que el pueblo no le quiere ni le va a querer

Esta es la historia de la huida de un rey

te diré lo que pasa, lo que puede suceder

tiene que irse, tiene que irse para no volver"



la gran orquesta republicana: 'La huida'

Todavía en activo, el grupo de los hermanos Vegas y compañía invitan a bailar pensando. Lo importante está en tu cabeza, defienden a ritmo de ska, punk y reggae. Como su nombre indica, la Corona estaba y está en su punto de mira. Frente a los poderosos, los vencidos, los nadies, un mundo libre y una vida de colores. Su cantante y letrista, Javi Vegas, es uno de los impulsores del manifiesto que han firmado más de 200 artistas de Balears a favor de la libertad de expresión, en apoyo a Valtonyc.



"Vamos a ver si nos van a censurar con lo que vamos a cantar, en toda autoridad nos pensamos cagar

(...) Llamamos terroristas a la monarquía que vive alegremente de nosotros

no sirve para nada, no representa nada

Al ejército o a la policía

gracias a esas fuerzas armadas continúa la desigualdad social

La guerra no tendrá final

los políticos obedeciendo a los grandes empresarios para seguir robándonos a diario

También los jueces burgueses sin conciencia"



GUADAÑA: 'Canción punk'

Leyenda viva del punk, con casi treinta años de recorrido. El grupo que hoy lidera Fofi no deja títere con cabeza. Los autores de Tambores de guerra –disco que presentaba la imagen de un autobús en llamas frente a la Catedral– tienen canciones incendiarias y lascivas como Político kabrón ("eres como un puto Drácula que no para de chupar, chupa!, chupa!, chupa de esta!"); Qué pasa con Dios? ("rompería el crucifijo, caparía a los profetas, quemaría las iglesias, destrozaría el poder, me follaría el sistema"); o Mar i Vent, que dice así: "Limusinas con escolta han llegado a la ciudad, un pez gordo lleva dentro que ha empezado a saludar; por las calles de palacio no se puede ni pasar, hay patrullas dando vueltas, no te puedes ni acercar (...) todo está lleno de madera, en cada esquina hay un par, hagamos una buena hoguera, los tenemos que quemar. Vaya con la monarquía, qué enrollao es el Juan Carlos, qué guapísima es la infanta, qué simpática es Sofía".



"Células terroristas emergen de esta isla, donde antes hubo bosques ahora hay autopistas. Grupos armados toman vuestros campos, el golf os ha robado el agua del rebaño. Vuelven las litronas y el paro juvenil, las hordas guiris, siempre están aquí.

Mallorca Zu Verkaufen

¡Mallorca libre, ya!

Raus! Raus! Raus! Raus!"



rock&Press: 'Raus!'

"Prohíban este disco... y encarcelen a quienes han maquinado su elaboración", se pedía en el libreto del primer álbum de este grupo formado por periodistas que facturaba un rock tan incorrecto como cojonero. Su canción Tengo una oferta de IB3 (con la estrofa "María, sedúceme, fíchame y viólame") casi les llevó a los tribunales. María Umbert, directora general del canal autonómico por aquellas fechas, 2005, puso el grito en el cielo. Luego lo harían Catalina Cirer ("tengo una ciudad perfecta que gobierna una alcaldesa que es cronista del Mallorca y se viste de payesa; cuando va de romería se coloca un pañuelito y envía a la policía para que nos toque el pito. Caca de perro"); y parte de la comunidad alemana en la isla, por su tema Raus!



"Hey Josemari, hey Josemari

deja la política y hazte rastafari.

Hey Josemari, hey Josemari, tírate de un sexto o tírate al mar"



la puta opepé: 'Josemari'

En esta selección no podía faltar La Puta Opepé, el grupo más relevante y aplaudido del hip hop made in Mallorca. En su disco Ragaflá dejan dos perlas: Josemari, dedicada al expresidente Aznar; y Faximan, "esos que la quieren libre y grande", en la que cantan "vamos a quemar al faximan en el centro la plaza del pueblo". En un vídeo de esta última canción creado por uno de sus seguidores (Juanitofilosofo) que puede verse en YouTube aparecen imágenes de Hitler, Jiménez Losantos o Ángel Acebes.



"Al coche 'z' lo vi yo anoche en una esquina parando gente. Me acerqué a ellos, les saqué a ostias. Maté a alguno, fue divertido. Cogí el coche y con las sirenas fui a toda ostia, vaya pasada"



síndrome de abstinencia: 'El coche Z'

El grupo punk de Cala Rajada creado a finales de los 90 incluyó esta canción en S.O.S., un disco que dedicaron "a todos los presos de conciencia". No les gustaba la policía. Prueba de ello son las cinco versiones, en idiomas distintos, de su tema ¡¡Policía no!! Firmaron por la discográfica Discos Suicidas y giraron con éxito por Euskadi. En su quinto trabajo, No al nuevo orden mundial, colaboraron históricos personajes como Evaristo de La Polla o Blas de Zirrosis.



"Hay mucho hijoputa suelto

Cuidado no te jodan el día

No tienen nada mejor que hacer que intentar ir a por ti

Tu no eres de los suyos, son unos capullos, y no entienden la vida como tu y como yo

Políticos con ladillas, periodistas de pacotilla

Se venden de maravilla, son las nuevas rock star

No creemos en la censura, la religión y su tortura"



doctor martín clavo: 'Hijoputa'

En los escenarios desde hace veinte años, el grupo de David Martín puede presumir de un directo poderoso y brillantes discos como Mente de perro o El día en que salvamos la Tierra.



"Oigo a los Dj's poner mierda otra vez que hacen en Londres. Que pueda vender? Hippies modernos. Pasarán sudores, disparo en su ruta

Bombas de neutrones,

anti-Rave, qué gran placer

Anti-rave, ver discos arder (...) ver ravers morir, destruir el techno. Vaya éxtasis y sobre sus caras ponerme a hacer pis. Anti-rave, qué gran placer"



Cerebros exprimidos: 'Anti-rave'

Para muchos, el mejor grupo punk que ha dado Mallorca. Por sus canciones se interesaron distintos sellos estadounidenses. Jaume Triay, Juanmi Bosch, Cañete y Churu hicieron historia con discos como Kill the Pope, Más suicidios o Bonzomanía.



"Psicópata de la jetset quiero que mueras de una insolación, en un naufragio de tu yate de color o devorado por un gran tiburón. Tu muerte va a ser la nueva sensación. Psicópata de la jetset. Muérete"



Trance: 'Psicópata de la jetset'

Más punk rock, este servido por la banda de Rafa Murillo, que acaba de publicar nuevo disco, Vivir mata.