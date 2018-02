El Colegio de Abogados considera "elevada" la condena a Valtonyc

Lamanifestó ayer que, y censuró el uso generalizado de la vía penal en casos como este.

Según explicaron, sin entrar a valorar las canciones, ven con "suma preocupación la utilización generalizada de la vía penal" en casos como este "u otros recientes de artistas encarcelados por una obra de teatro, así como en aquellos otros de determinados tuiteros que han sido juzgados por utilizar la sátira en sus comentarios".

Así, señalaron que "la creación artística, la sátira y la ficción no son expresiones que deban ser perseguidas penalmente, por muy desafortunadas, condenables o fuera de lugar que puedan ser o parezcan". Aunque admitieron que "el amparo constitucional a la libertad de expresión no son una cláusula abierta y que el derecho fundamental a la libre expresión no es ilimitado", les preocupa "la tendencia observada a la imposición de penas privativas de libertad" en estos casos.

"Estamos ante un retroceso en los derechos y libertades públicas, lo que puede distorsionar los pilares básicos de un Estado social y de Derecho como el nuestro", señalaron.

Por esto, la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados condenó ayer "el uso excesivo y recurrente del sistema punitivo" contra expresiones que, "salvo en el caso de amenazas expresas", consideran que se encuadran dentro de la "crítica política, dentro de un contexto de creación artística".

El Tribunal Supremo condenó a tres años y medio de cárcel al rapero por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al rey Juan Carlos I y a la Familia Real y amenazas al líder del Círculo Balear Jorge Campos.

En una entrevista con este periódico, Valtonyc comentó que le han preparado psicológicamente ante la situación de su posible entrada en la cárcel. "Lo que sí me aterra es que todo esto sea en vano, que la gente se olvide de mí, el alejarme de mi familia", confesó el rapero antes de asistir a una reunión de su grupo de apoyo la semana pasada.