Vonda Shepard actuará en Palma en junio

La cantante estadounidense, conocida por su papel en la serie Ally McBeal, actuará con su banda el próximo, donde presentará un recopilatorio con todas sus canciones.

Shepard alcanzó el estrellato gracias a las canciones que acompañaban a las aventuras de la abogada más famosa de la televisión, Ally McBeal. Composiciones como Searching my Soul, Will You Marry Me? o Maryland se convirtieron en éxitos, y podrían sonar en su actuación en Palma.

La vocalista ha pasado de tocar en pequeños clubes a hacerlo ante auditorios de más de 10.000 personas. En nuestro país vendió más de 300.000 copias del primer elepé de la serie, Songs from Ally McBeal y despachó más de cuatro millones de copias en todo el mundo.

Después de Estados Unidos, Vonda Shepard considera a España como uno de sus destinos predilectos. El concierto del Trui Teatre empezará a las 21.00 horas y el precio de las entradas oscila entre los 30 y los 33 euros.