"El caso Valtonyc puede ser el primer paso para empezar a aplicar la censura en España"

Izal. Grupo de música. Izal lleva desde 2010 haciendo bailar locales, salas, y recintos con un indie fresco y auténtico que les ha hecho posicionarse como uno de los grupos con más reconocimiento en la escena nacional. Son una de las grandes confirmaciones para el Mallorca Live Festival.

Han escalado puestos de manera vertiginosa en la escena indie de España y han conquistado los festivales de música más importantes a nivel nacional. Izal es uno de los platos fuertes del Mallorca Live Festival, que se celebrará los próximos 11 y 12 de mayo. Junto a The Prodigy y Primal Scream conforma la parte superior de un ambicioso cartel con proyección internacional, sin salir de la península. Para la crítica, son una revolución con pocos precedentes. "Es un orgullo, pero la revolución real ocurre en el mercado general de la música. En España y en el resto del mundo", reconocen. "Ahora la escena no se basa tanto en lo corporativo. La gente consume de otra manera. Somos un ejemplo más del cambio en el panorama", afirman Mikel Izal y Emanuel Pérez 'Gato', dos de los componentes del grupo madrileño, que está a punto de presentar su próximo disco: Autoterapia. ¿Qué tiene de nuevo? "Para empezar son temas nuevos. Parece obvio, pero cada disco, a nivel compositivo, pretende contar algo nuevo de una manera nueva", relatan. "Hemos tenido mucho más tiempo para grabarlo. Mucha más calma. Dos semanas de lujo con todo el estudio montado tocando y probando. Hemos conseguido una zancada hacia adelante llena de nuevos matices", añaden. "Es un disco que a la octava vez que lo escuchas descubres nuevas sensaciones", matiza Gato.

Pausa es el título de su nuevo adelanto, que se ha estrenado esta misma semana. Un tema diferente en la tónica de Izal que inevitablemente recuerda a su reciente pequeño descanso. "Nos hemos tomado un pequeño respiro antes de lanzarnos con Autoterapia. Cuando no éramos conocidos nos pegábamos unas giras aún más duras que las de ahora. Un concierto de aquellos nos desgastaba lo que nos desgasta ahora cuatro conciertos. Y encima cada uno con su trabajo", recuerdan. "La libertad de ser independientes de grandes discográficas facilita las cosas a nivel de descansar cuando queramos. Si firmásemos con una major, el contrato tendría mil puntos de condiciones", recalcan.

Este nuevo adelanto es más emocional y menos enérgico. "Es una emoción canalizada de una forma que no es habitual en Izal. Estamos en un local de ensayo y tocamos hasta el punto en que a nosotros nos gusta. No pensamos en lo que le vaya a gustar a la gente", afirman en relación a sus rituales de composición. "Es verdad que tenemos ritmos más rápidos, pero Pausa surge de una forma contundente en casa. Solo con la instrumentación desnuda de cada uno de nosotros. No es la carta de presentación del disco, pero en este disco hay muchas cosas diferentes", explican.



Valtonyc en el punto de mira

Uno de los temas más comentados esta última semana en España y en concreto en el mundo de la cultura, es la confirmación de la entrada a prisión de Valtonyc. Izal responde a si debe encerrarse a alguien por el contenido de sus canciones: "No. Rotundamente no. Por el contenido de una expresión artística, sea más burda o menos, no puedes encerrar a una persona. Hacerlo tiene un nombre: censura", exclaman. "A mi no me gusta el contenido de la letra. Y no lo comparto. Pero lo grave es el agravio comparativo, lo que subyace a la desporporción del castigo, el miedo que se pretende generar con ello. Una acción como esta es el primer paso para empezar a aplicar la censura en España", añade Mikel Izal. "Otro aspecto es el miedo que genera en otros artistas a la hora de expresarse por miedo a represalias", continúa Gato. "Hay gente que opina ciñéndose a que alguien ha amenazado. No. Es una canción y el gancho es ser agresivo. Lo van a encerrar 3 años y medio por decir lo que no le gusta de manera agresiva. Ojalá la gente, a pesar de que no le guste el contenido, sea consciente de lo que está pasando con este señor", afirman.

Los devotos de Izal tienen una oportunidad de disfrutar de sus pegadizos ritmos en el que se ha convertido en el festival de música más grande de Mallorca: el Mallorca Live Festival. "La última vez que estuvimos en Mallorca fue hace dos años en Inca y el público fue genial. Ahora con la oportunidad del Mallorca Live Festival, esperamos llegar a gente de fuera, ya que el festival tiene también público extranjero", rematan los madrileños, que ya planean una gira europea.