Valtonyc: "En el arte no hay violencia, igual que no hay democracia en los golpes de porra"

El rapero mallorquín Valtonyc ha mostrado a DIARIO de MALLORCA su indignación ante la decisión del Tribunal Supremo de condenarle a tres años y medio de cárcel por delitos de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, injurias a la Corona y amenazas al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos, en las letras de sus canciones.

"Me siento un preso político, se me encierra por canciones", ha resaltado el cantante, quien ha mostrado su lado más sensible al destacar que, aunque le han preparado psicológicamente todo este tiempo para su entrada en prisión, le aterra "que todo sea en vano". Ha añadido, además, que lo que más le asusta de entrar en prisión es "alejarme de mi familia y de mi novia", "tengo un trabajo, una casa...", ha señalado entristecido.

El mallorquín asegura que esperaba la decisión del Supremo y que por ello ahora "me voy a centrar en el Tribunal de los Derechos Humanos". Así, Estrasburgo será su próxima baza, ya que, asegura, "hay un antes y un después en los derechos humanos después de la decisión del Supremo.

Valtonyc, además, ha querido dejar claro ante este diario que "en el arte no puede haber violencia, igual que no hay democracia en los golpes de porra".