Marta Sánchez pone letra al himno de España

Anoche Marta Sánchez afrontaba uno de sus conciertos más especiales. La artista se subía sobre el Teatro de la Zarzuela para celebrar sus 30 años en la música y lo hacía repleta de emoción y energía.

Además de repasar toda su trayectoria al piano, Marta quiso sorprender a todos los asistentes con uno de los momentos más aplaudidos de la noche: reinventando el himno de España.



Marta Sánchez canta el himno nacional. Vídeo: YouTube

Para cerrar su concierto y vestida de riguroso rojo, el piano empezaba a entonar el himno de España y para sorpresa de todos Marta empezó a cantar poniendo así letra a la melodía. Una letra que ha compuesto ella misma y que celebra el amor a la patria, el orgullo y la unión.

El público no tardó en emocionarse, sin parar de aplaudir durante todo la actuación. Incluso la misma Marta no puedo evitar emocionarse. Alguna presentes como Vicky Martín Berrocal, no tardaban en compartir el momento en redes sociales y sentenciaban: "El himno de España ya tiene letra".

Sin duda el broche de oro a uno de los conciertos más especiales para Marta Sánchez, que celebraba toda su carrera en el teatro que anteriormente se había reservado para los tenores, algo muy especial para ella ya que sobre ese mismo escenario se ha subido su padre Antonio Campó o su padrino Alfredo Kraus.