Muere Toni Socias, fundador de Peor Imposible y director de la Cabalgata de Palma

Ayer fue un día triste, muy triste para el mundo de la cultura. Se ha ido un "verdadero luchador cultural", Toni Socias, cuya creatividad se apagó en la madrugada del viernes de forma repentina. Tenía 59 años. Era un artista polifacético que paseó con su arte el nombre de Mallorca por todas partes y desde 2009 era el director artístico de la Cabalgata de Reyes de Palma, uno de los acontecimientos que congregan a más público y que gracias a su talento iba ganando año tras año en "frescura, calidad artística, originalidad y música en vivo", tal y como reconoció ayer el alcalde Antoni Noguera, que lamentó la muerte del artista. "Esta ciudad pierde toneladas de creatividad", aseguró el primer edil que quiso hacer público su pesar y remarcar el excelente trabajo que hizo diseñando las carrozas de la cabalgata.

Fue un personaje absolutamente singular en los ambientes artísticos, culturales y musicales de la Mallorca de los ochenta y los noventa, además de activista y fundador de Peor Imposible, la banda más variopinta del momento, que traspasó las fronteras de la isla. El grupo surgió en 1983 con Sara Ledoux, Rossy de Palma, Angelines Ureña, Lina Mira, Fernando Estrella, Sulpicio Molina, Baltasar Munar, Fernando Korbal y José Virtudes. Actuó por primera vez en octubre de 1983 en una fiesta de Halloween en ses Voltes y en poco tiempo consiguió un éxito nacional con la canción Susurrando. Su primer y único LP se tituló Passión y la imagen de la portada fue un trabajo de la fotógrafa y diseñadora Ouka Lele. Desde finales de los 80 hasta 1995 estuvo ligado al grupo teatral Diabéticas Aceleradas. También participó en el mundo del cine trabajando con el director Pedro Almodóvar en Tacones Lejanos y con el mallorquín Toni Bestard en la película El perfecto desconocido.



Su inesperada muerte causó una gran consternación en los círculos culturales. Además del Ayuntamiento de Palma, el Consell de Mallorca también lamentó la pérdida de "un artista polifacético que no solo aportó su particular e irreverente mirada del arte siempre con una perspectiva social, sino que paseó el nombre de la isla por todas partes". La institución insular trasladó su pésame a sus familiares y amigos.

La repentina noticia dejó consternadas a sus amistades más cercanas. "Toni era muchas cosas. Era un hombre incombustible. Nos ha dejado una herencia llena de arte", confesó Pep Noguera de Diabéticas Aceleradas. Fernando Estrella aún no daba crédito a la noticia y aseguró que siempre le recordará como un hermano. El escultor Jaume Canet afirmó que era una gran luchador, "un puntal muy importante en la isla". "Toni Socias ha marcado un antes y un después en el mundo cultural. Era como un ídolo. Ha sido un golpe demasiado duro", confesó entre lágrimas.

"Un artista de bon de veres", definió el escritor y articulista de este periódico Biel Mesquida. "Era noble y muy humilde. Era escultor, pintor, músico... Era un artista poliédrico, un verdadero luchador cultural. Era un artista del pueblo", recordó el poeta.

En la rueda de prensa de ayer de la presentación de la candidatura de Palma para convertirse en sede del festival Various Voices también se recordó la creatividad del director de arte, diseñador de producciones y especialista en trabajos artísticos y escenografía, teatro y publicidad. El director del Mallorca Gay Men's Chorus, Joan Laínez, recordó que Toni Socies estaba muy implicado con el coro. "Aunque no cantaba nos ayudó a diseñar la escenografía de los espectáculos Hello, Music! y Jazz Do It!. Era una persona muy activa, con ideas muy claras. Su creatividad era increíble. Con un trozo de papel era capaz de hacer auténticas maravillas", destacó Laínez. "Como director artístico de la Cabalgata de Reyes me hizo el mejor regalo de mi vida, poder encarnar al rey Gaspar", aseguró la batuta del Mallorca Gay Men's Chorus.