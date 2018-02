Rels B anuncia que Mallorca será la meta de su gira internacional

El fenómeno de la música urbana en España sigue en auge. La cultura del do it yourself y la creciente popularidad de géneros como el trap han hecho que miles de jóvenes se sumen a aportar su grano de arena en el mundo de la música. Algunos de ellos ya han alcanzado reconocimiento internacional. Y Mallorca no es una excepción.

El caso más evidente de la proyección mallorquina en la escena alternativa es Rels B, al que también se conoce bajo el pseudónimo Skinny Flakk, y que triunfó con canciones como Made in Taiwan, Tienes el don o Mama & Prometida. Sin buscar el apoyo de discográficas o instituciones, Daniel Heredia, el protagonista detrás de la música de Skinny Flakk, empezó subiendo sus canciones a la plataforma digital Youtube, donde a día de hoy tiene más de 200 millones de visualizaciones.

Su proyección internacional le ha llevado a colaborar con artistas como Maikel de la Calle, Recicled J o Dellafuente, referentes en la escena musical de música urbana en habla hispana.



Fin de gira

El cantante y productor mallorquín finalizará su gira por gran parte de Sudamérica y España en Mallorca, su isla natal. Así lo ha anunciado en sus redes sociales Heredia, con una foto donde se puede observar al mallorquín recogiendo con sus manos agua de una playa –como símbolo inequívoco de la costa mallorquina–, aunque no ha concretado dónde será la actuación. Lo que sí que ha confirmado es que será el 17 de marzo.

Vuelve tras realizar varios sold out –todas las entradas vendidas– en México y diversas localidades. Además, el artista está a punto de publicar su próximo trabajo, un disco de diez canciones que ha generado gran expectación entre sus seguidores por, entre otras cosas, haberse hecho público que una de las canciones tiene una colaboración con otro de los artistas del mundo del trap más reconocidos: el andaluz Dellafuente, que recientemente publicó Guerrera, un hit que ya se ha hecho viral junto a C. Tangana, otro nombre de peso en la escena.