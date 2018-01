El talento mallorquín de los Goya

El carácter mallorquín estará presente en la gala de los Goya, este sábado, por partida doble. La película Incerta Glòria, del reconocido director Agustí Villaronga, opta a la estatuilla en la categoría de Mejor guión adaptado. Por otra parte, los jóvenes creadores del cortometraje Woody&Woody, Laura Gost, guionista, y Jaume Carrió, director, podrían llevarse el Goya a Mejor cortometraje de animación. La tranquilidad de Villaronga, después de que su película se llevara ocho premios Gaudí el pasado domingo, contrasta con los nervios de los que se estrenan en la fiesta del cine español.

"Me ha costado mucho procesar la nominación, pero me siento muy afortunada", revela Laura Gost, de 24 años, que se estrenó en teatro con el guión de Woody&Woody. "Soy de las que reivindican la figura de los guionistas. Pero, y es curioso, un guión por sí solo no vale casi nada (en cine). Es la semilla de donde nace todo, pero necesita todas las sinergias de un equipo para llegar a ser algo", explica Gost.

Optar al premio más importante del país del sector cinematográfico genera presión por las expectativas que aparecen en relación a los nominados que, además, suelen convertirse en el foco de atención durante los días previos y posteriores a la gala de los Goya. No obstante, la guionista de Woody&Woody sostiene que lo importante es poder mantener la libertad a la hora de crear: "Ahora hemos hecho Woody&Woody y ha ido bien, pero no tendría sentido imponernos conseguir el mismo éxito o jugar la misma fórmula con los otros proyectos. Parte del encanto ha sido que todo empezó como algo espontáneo y muy intuitivo".

Por su parte, el director del cortometraje de animación, Jaume Carrió, habla de lo "emocionante" que es que los académicos (unos 1.400 aproximadamente) hayan considerado que su proyecto tiene algo "especial".

"El cortometraje de animación está menos explotado y experimentado que las fórmulas que podemos encontrar al cortometraje de ficción. Creo que con nuestra propuesta hemos encontrado un camino que no estaba tan visto", señala Carrió.



'Incerta Glòria', una nominación

Después de recibir ocho premios Gaudí, Villaronga asegura que se toma la gala de los Goya con más tranquilidad, a la vez que muy contento por la nominación de su compañera Coral Cruz al mejor guión adaptado. No obstante, el director de Pa Negre (2010), película que consiguió nueve premios Goya, comenta que se esperaba más nominaciones, "sin llegar a la exageración de Pa Negre. Creo que se ha pasado por alto el importantísimo trabajo interpretativo de Núria Prims, sin olvidar el de Oriol Pla, los intérpretes de la película". "No sé si es que la cinta no se ha visto lo suficiente".

Villaronga asegura tener en su lista de "cosas pendientes de ver" el cortometraje de Gost y Carrió. No tiene muchos consejos para ellos, más allá de decirles que disfruten del viaje, "porque el camino es para pasarlo bien".