El Teatre del Mar levanta el telón del 'Any Llompart' con un montaje en honor al poeta

Mai no et deturis, camina. Es el lema elegido para conmemorar el Any Llompart, un año lleno de actividades y homenajes que anoche levantó el telón en el Teatre del Mar. La celebración era doble. Y es que precisamente ayer la sala festejaba las bodas de plata de la Fundació Teatre del Mar, de la que el escritor debía ser su primer presidente. También ayer se cumplían 25 años de la muerte del poeta, editor, activista cultural y gran defensor de la lengua catalana. Por ello, este 2018 estará dedicado a su figura. Así, entidades e instituciones le homenajearán con distintas actividades.

Fue una velada de lo más especial, una noche dedicada a las palabras, a sus palabras. Pere Fullana firma el espectáculo Els mots que m´han abocat al poble, un montaje producido por Produccions del Mar para descorchar este Any Llompart. Con la música en directo de Miquel Àngel Aguiló, Maria Bauçà y Xavier Frau subieron a las tablas de la sala del Molinar para protagonizar una lectura dramatizada y recordar la figura de Josep Maria Llompart. Todo ello, combinado con un audiovisual que repasaba la vida del escritor.



Un poeta generacional

El acto empezó con el discurso del presidente de la Fundació Teatre del Mar, Joan Mas, que aprovechó la efeméride para recordar a Josep Maria Llompart como "un poeta generacional, una voz que sacudió la poesía de aquellos años". Ante un Teatre del Mar lleno, también rememoró su labor como editor, siempre al lado del escritor. "Fue un editor que dirigía todo lo que se publicaba en la Editorial Moll", apuntó No quiso obviar en este tributo a su figura la voluntad que tenía a la hora de acoger nuevas voces de la literatura. "Fue un gran ensayista", dijo y sentenció el gran papel que tuvo como "arquitecto de la literatura catalana contemporánea". En su repaso a la vida del escritor, dedicó unos momentos a recordar su gran labor como promotor cultural. "No podemos olvidar al Llompart político que siempre defendió la idea de Països Catalans", aseguró.

Ya con un tono más emotivo, Joan Mas dedicó unas palabras a su amigo Llompart. "Fue un gran amigo gracias a su generosidad", confesó. "Estaría satisfecho de estar aquí porque fue uno de los impulsores del Teatre del Mar, un teatro del pueblo que no renuncia a nada. Estaría muy feliz de estar aquí, entre amigos que quieren hacer crecer la cultura y las artes escénicas de este país", concluyó Joan Mas, arrancando un intenso aplauso del público.

La directora insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, Aina Sastre, aseguró que Llompart empezó a escribir en un tiempo muy complicado para las letras catalanas. "Escribir era un acto de resistencia, nos recordaba Llompart. Para él, escribir en catalán era un acto de voluntarismo, una profesión de fe", remarcó para luego recordar que "para el escritor, la cultura era nuestro documento de identidad". "Era un hombre de letras, un ciudadano lleno de valores", resumió la responsable de Política Lingüística del Consell, institución organizadora del primer gran acto del Any Llompart junto al Teatre del Mar.

Tras los parlamentos, las luces de la sala del Molinar se apagaron para dar inicio al espectáculo Els mots que m´han abocat al poble, un montaje que repasó a través de una lectura dramatizada la vida de Josep Maria Llompart. Cèlia Riba y Carme Planells han sido las responsables de la selección de los textos mientras que la propia Planells se ha encargado de la dramaturgia de este montaje.

La primera velada de muchas dedicada a recordar su figura finalizó con un brindis en memoria de Josep Maria Llompart, que tal día como ayer de hace 25 años su voz se apagó para siempre.