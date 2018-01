El escritor Joserra Rodrigo, un apasionado del rock, presenta este viernes en Xocolat Pasión no es palabra cualquiera, un libro de rock y soul con ilustraciones de Cayetana Álvarez que incluye 21 preciosos obituarios a doble página de varios de los músicos que han fallecido en los últimos años. Una edición especial y de coleccionista, a todo color, que toma su título de una vieja canción de Graham Parker, Passion is no ordinary word.

Al margen de los músicos desaparecidos, el volument de Rodrigo también habla en sus páginas de grupos y solistas como Aretha Franklin, Vainica Doble, los Beatles, The Waterboys, Bob Dylan, Nacha Pop, Van Morrison o Neil Young.

La presentación, que tendrá lugar a las 20.30 horas, estará acompañada de música en vivo a cargo de Toni Vives y Xavier Escutia.