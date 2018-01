El Teatre Principal sube a escena 'Las Muchísimas' de Mariantònia Oliver

La belleza de la serenidad invadirá el Teatre Principal gracias a Las Muchísimas, una experiencia creativa donde la sensualidad es llevada al límite. Mariantònia Oliver descorchó en 2012 una nueva línea de investigación con los cuerpos que no provienen del código de la danza con Las Muchas, un espectáculo estrenado en 2012 con mujeres de entre 70 y 87 años de Maria de la Salut. Tras recorrer Bristol, Lubjiliana, Madrid, Seúl o Barcelona, ahora el Teatre Principal, de la mano de la coreógrafa, ha querido crear un espectáculo dedicado a todas ellas. Así nace Las Muchísimas, un proyecto creativo que este viernes y este sábado subirá a las tablas de la Sala Gran.

Sus protagonistas son 17 mujeres de 61 a 75 años de distintas nacionalidades que se han volcado en un proyecto escénico construido a partir de un ingrediente clave, la complicidad de todo el equipo. Se trata de un experimento escénico, de una exploración valiente del propio cuerpo, de los hábitos, de las alegrías, las tristezas, los vicios, las caricias, el amor, las cicatrices y, sobretodo, la felicidad. "El hecho de ser mujer ya es algo reivindicativo. No hemos querido fijarnos en aspectos de reivindicación. Para nosotras, el ser y estar es lo más importante. Estoy un poco cansada de que la imagen de la mujer siempre salga de la reivindicación. Lo que estoy afirmando es que nosotras no tenemos nada que demostrar a nadie. No tenemos que disfrazarnos de jóvenes porque no lo somos. Enseñamos nuestro cuerpo tal y como es, sin taparlo, sin maquillarlo. Es algo muy claro y es lo que queremos transmitir en el escenario", desgrana su creadora.

El gerente del Principal, Carlos Forteza, ha confesado en la presentación que "el montaje habla de la fragilidad de la edad". "De cara al espectador, será una experiencia artística, resalta. "La música que firma Joana Gomila con la colaboración de Jaume Manresa tiene un peso muy relevante en el espectáculo", añade el responsable de la sala del Consell que aprovecha para recordar que el viernes también se celebrarán las Jornadas Profesionales de Danza y Ciudadanía. Las Muchísimas se representará el viernes y el sábado a las 20 horas en el Principal mientras que el domingo habrá función en Alcúdia. Se trata de una producción del Principal que cuenta con la colaboración d´EiMA Creació, PTL Dance Theater Ljubljana y L´Animal a l´esquena.

¿Y qué ha significado para las muchísimas este espectáculo? Marga Nicuesa lo tiene más que claro. "Fundamentalmente participar en este proyecto ha supuesto salir del espacio de confort de cada día, que a nuestra edad está muy establecido. Ha sido vivir una experiencia muy diferente en todos los aspectos, con tu cuerpo y con tus emociones porque te encuentras con situaciones que no has vivido nunca. Ver todo el proceso de creación te hace sentir joven, con vida, con ganas de seguir porque hay muchas cosas por hacer. Ha sido una experiencia estupenda, muy bonita y muy interesante", confiesa una de las 17 integrantes. Para Teresa Barceló, Las Muchísimas ha sido un regalo. "Creo que lo ha sido para todas", puntualiza. "Hemos salido de nuestro ámbito. Hemos subido al escenario con la danza cuando nunca había bailado, pero sobre todo ha sido un trabajo de compañerismo y de complicidad entre todas. Barceló avanza que Mona Belizán, la primera profesora de danza de Mariantònia Oliver, baila mucho en el montaje pero deja claro que "no es un espectáculo de figuras, es un espectáculo de grupo". "Espero que la complicidad que tenemos se transmita en el escenario porque es lo que da sentido al espectáculo", remarca.