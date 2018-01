'Non Solum', de Sergi López y Jorge Picó, vuelve al Teatre del Mar

El Teatre del Mar sigue con la programación con la que celebra su 25 aniversario. Esta tarde, será el actor Sergi López el que volverá a pisar las tablas del teatro del Molinar con Non Solum, la obra que estrenó junto a Jorge Picó en el año 2005.

El actor ha querido felicitar al teatro: "los teatros están cerrando, celebrar 25 años es un notición".

Non Solum ya se pudo ver en el año 2009 en el Teatre del Mar, y también en el año 2011. Aunque se ha dicho que es una comedia existencial, López no está seguro de si esta debería ser su descripción: "Es un poco marciana, absurda. Es difícil de explicar. Está claro que es una comedia, que es humor. Para quien no sepa nada, siempre suelo decir que hago muchos personajes, pero lo particular es que son todos iguales". Si son la misma persona o no, López ni lo desvela ni lo quiere desvelar, porque puede que la pregunta no tenga respuesta: "¿son la misma persona? No lo sabemos, esto es lo que pasa en el espectáculo".

Los espectadores que ya hayan visto la obra y quieran repetir, tienen que saber que no verán lo mismo: "El espectáculo dura lo mismo, pero tiene menos cosas. La estructura se mantiene pero hemos desarrollado cosas que antes eran más pequeñas, y otras que antes tenían más importancia quizás se han quedado más pequeñas". Y aunque sea algo marciano y absurdo, como dice el actor, también defiende que es un viaje muy poético.

La obra de Sergi López y Jorge Picó podrá verse hoy a las 20 horas; el sábado a las 21 y el domingo a las 19 horas.