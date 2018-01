Alaska: "Me siento afortunada en el amor"

–¿Qué le enamora de esta comedia musical?

–Antes de ser intérprete fui fan de El amor está en el aire, la obra que interpretaban Bibiana Fernández y Manuel Bandera. La vi varias veces y cuando nos propusieron incorporarnos, aceptamos, sin dudarlo. No empezar una obra de cero y tener que montarla nos daba seguridad y además permitió que todos, desde el director a Bibiana y Manuel, pudieran ayudarnos a colocar nuestros personajes sobre el escenario. En principio tenía que ser una cosa muy anecdótica, una intervención especial para un fin de semana en Madrid, en navidades de 2016, y no iba a tener el techo que al final ha tenido.

–¿Cómo explicaría la excelente respuesta que ha tenido la obra entre el público?

–Creo que funciona bien y gusta por la historia, que está bien escrita por parte de Félix Sabroso. Además todo el mundo se siente identificado con algún punto de la obra y también por las canciones que acompañan al guión.

–¿Quién es Carlota, su personaje?

–Es una peluquera de barrio, con un gran corazón. Digamos que en su vida no ha tenido mucha suerte con el amor pero de forma increíble lo va a encontrar durante la obra en un personaje que es totalmente antagónico a ella, este Paco que es una especie de hippy pasota. Esa relación de amor, que nadie da un duro por ella, al final irá bien.

–Al margen de su relación con Mario Vaquerizo, ¿el amor le ha sonreído en la vida?

–Lo que tuve, estuvo bien. Todas las personas que han pasado por mi vida me han ayudado, cada uno en su espacio y su momento. Me siento afortunada.

–¿Recuerda sus primeros amores, o esos mejor olvidarlos?

–Fueron amores de adolescencia€ Lo que sería total es poder viajar al futuro, cuando eres adolescente, cuando parece que se te va a acabar el mundo, y luego ves que no pasa absolutamente nada. Sufrimos de más. Cuando pasa el tiempo uno tiene la perspectiva que tenían los demás sobre ti. Cuando estás metido en una relación todos los de tu alrededor tienen una opinión muy cabal sobre lo que te está pasando y cómo es; tú, no. Y cuando pasa el tiempo, estás más en sintonía con lo que se ve desde fuera.

–¿Usted cree en eso que llaman fidelidad?

–Es que yo no sé funcionar de otra forma, ni que me funcionen de otra forma. Obviamente conozco todo tipo de formas de funcionar, de parejas cercanas, y mientras a ellos les valga, a mí me vale. Pero a mí no creo que me valiera la fórmula abierta. Elegimos por carácter y por forma de ser lo que nos hace feliz, y a mí otra cosa no me haría feliz.

–¿Qué etapa del amor le reporta más felicidad: los primeros momentos, los días de pasión incontrolada, el punto intermedio, la madurez€?

–La inicial no me hace nada feliz, me pone muy nerviosa porque yo soy una persona muy controladora y estar en las nubes y no estar centrada me estresa muchísimo. A mí me encanta cuando llega la segunda parte, cuando llega cierta comodidad, cuando llegan los silencios cómodos y no hace falta hablar para sentirte bien con tu pareja. Prefiero esta segunda etapa mil veces.

–¿Se puede afirmar que el amor es el mejor regalo que le ha dado la vida?

–Pues es uno que no puedes bajo ningún concepto pretender. Las cosas te las puedes currar y buscar pero está claro que encontrar a alguien que encaje contigo no lo puedes pretender, promover o intentar. Así que hay que considerarlo un regalo.

–¿Qué le ha enseñado este debut teatral?

–Por un lado he visto la similitud que tiene el teatro con el mundo de los conciertos y entiendo que por eso me ha gustado tanto; también ha sido un privilegio hacerlo con amigos; y por otro lado he descubierto un mundo que me encanta. No es mi proyecto repetir en el teatro. Lo único que controlo en mi vida es la música. Yo planifico cuando quiero hacer un nuevo disco o una gira, lo demás son regalos, como son esta obra de teatro, una película o alguien que te pida que le escribas una canción. Y si hay otro regalo en el camino, estaré encantada.

–¿En 2018 habrá nuevo disco de Fangoria?

–2018 es el año para hacer el disco y nuestro plan es que salga en febrero de 2019. El disco no está aún ni en pañales.

–En El amor sigue en el aire hay canciones inolvidables. ¿Qué necesita una canción para convertirse en un clásico?

–Que cada uno la haga suya a su manera. Supongo que esas canciones que perduran, no es por la canción en sí misma y a lo mejor ni siquiera por la intención que tenía el autor cuando la escribió, sino porque cada uno de nosotros hemos decidido convertirla en nuestra, que nos acompañe como una banda sonora.

–¿Qué le sugiere Mallorca?

–Mallorca directamente me inspira las amigas que tengo allí, el mundo que tanto compartí con Diabéticas Aceleradas cuando yo tenía mi club en Madrid y ellas eran las estrellas residentes. Diabéticas me atrapó por su genialidad. Hay momentos de la vida en que personas que tienen algo en común, se cruzan. Y eso me pasó con Diabéticas.

–¿Podrá soportar estar en Palma, en fiestas, y no salir de marcha?

–Hay un condicionante que es la voz y yo soy una persona que no tiene unas cualidades fantásticas. Lo que tiendo es a retirarme pronto y descansar, pero bueno, ya veremos. Que conste que alguna vez me ha tocado actuar por Sant Sebastià.

–¿Qué recuerda de esas actuaciones?

–Nada, no recuerdo nada. Recuerdo estar en una pequeña plaza, en el centro, a las amigas, y algo del concierto€

–¿Recuerda todos sus conciertos?

– Hay muchos que tengo mezclados en la memoria. Solo en 1982 di 110 conciertos. Son recuerdos tipo max mix, de todas las situaciones juntas.