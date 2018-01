Pablo Erroz: "La moda no entiende de géneros, va hacia un mundo unisex"

Tiene 28 años y hace seis que fundó su marca: Pablo Erroz. El próximo 30 de enero presentará su nueva colección, Goals, en la pasarela 080 de Barcelona, en la cual lleva enseñando colecciones siete ediciones (se proponen dos al año). El diseñador mallorquín es uno de los talentos más destacables del panorama nacional de la industria de la moda, quizás por su manera de entenderla tan "realista", como dice él mismo.

"Estoy en el momento más maduro de mi carrera, de tener más claro lo que quiero y lo que no, de saber cómo funciona la industria y de saber afrontarla como lo que es: un negocio puro y duro." Así es como Erroz define su momento profesional, que asegura estar siempre "con los pies en la tierra a nivel comercial". Y matiza "a nivel comercial" porque para crear, diseñar, una colección hay que dejar volar la imaginación... y llegar a la meta.



´Goals´, su nueva colección



"Goals es la última pieza de una trilogía que une dos colecciones anteriores: Panorama y Leave to Live. Goals cierra el círculo porque, precisamente, la palabra en inglés significa meta, objetivo", explica el diseñador. El concepto de la meta, Erroz y su equipo lo han querido camuflar haciendo guiños al deporte. El punto atlético se mezcla con lo sofisticado y le da, según Erroz, esa mixtura tan característica de la firma del mallorquín.

En cuanto a la paleta de colores de la colección, Erroz explica que han rescatado los negros después de tres temporadas sin utilizarlos. Se han atrevido con un color por el que no habían apostado antes: el caqui. "También habrá algunos toques de burdeos, colores beiges, algunos tierras y algunos que darán puntos étnicos a las prendas, que juegan con paletas de caqui y verdes". Y así como recuperan los negros, abandonan los estampados que les han acompañado durante varias temporadas. "Solo hay uno muy sutil, que yo no considero estampado. Llevamos tres colecciones trabajando estampados, pero esta vez no ha sido el caso", comenta el diseñador.

"Podemos decir que esta es una de las primeras veces que la colección es claramente favorable al hombre, ya que cuenta con 17 looks sobre hombre y ocho sobre mujer". Sin embargo, sobre el hecho de identificar las prendas como de hombre o de mujer, el mallorquín tiene una posición muy clara: "Nosotros creemos que la moda no entiende de géneros, y que evoluciona hacia un mundo unisex, hacia prendas que no te identifiquen como hombre o mujer, sino como un individuo". El ejemplo, para él, es el deporte, con lo que se relaciona la colección, ya que "en la ropa deportiva no hay muchas diferencias entre género, porque lo que importa es el deporte en sí y no lo que llevas puesto. El género se diluye". Es por eso que las formas de sus piezas, a excepción de dos o tres, tal y como explica Erroz, se caracterizan por tener las siluetas anchas.

En relación a esto, el diseñador aprovecha para celebrar que ahora sea tendencia que las pasarelas unan desfiles con propuestas tanto para mujer como para hombre. "Nosotros lo hemos hecho siempre porque creemos que pueden ir de la mano. Me encanta que ahora sea tendencia".



Made in Spain



Erroz, que dice tener un perfil de diseñador "más comercial", sabe cómo marcar la diferencia en la industria: "Siendo una marca tan pequeña apostamos por una manera sostenible de trabajar, en el sentido de que producimos local, con manos expertas, donde todo el mundo cobra lo que tiene que cobrar... todo fabricado en España".

Para él, diferenciar su producto de otros también pasa por ofrecer "la excelencia y una calidad excepcional". Esta calidad no se consigue, subraya el diseñador mallorquín, solo a través de los materiales, la confección, los acabados y los detalles, "sino también por darle ese valor añadido al producto, hecho de manera responsable".

De la industria de la moda, Pablo Erroz afirma que "se puede esperar lo que le des". Pero el diseñador concreta que espera más satisfacciones y más trabajo: "Es una industria de la que confío seguir sacando cosas buenas. Poder seguir ahí, que ya es un poco el premio".