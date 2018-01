Dolores O'Riordan deleitó en dos ocasiones a su público en Palma

Dolores O'Riordan, vocalista y líder del grupo irlandés The Cranberries, falleció ayer a los 46 años, según informó la televisión pública irlandesa.

O'Riordan se encontraba en Londres para realizar una breve sesión de grabación. En un comunicado, su representante señaló que no había más información disponible por el momento.

"Los miembros de su familia están desolados y piden privacidad en este momento tan difícil", añadió.

Dolores O'Riordan formaba parte de The Cranberries junto con los hermanos Hogan, Noel (guitarra) y Mike (bajo) y con Fergal Lawler (batería). Zombie, Linger, Animal Instint, Just my imagination, Salvation y Ode to my family son algunos de los temas que encumbraron a O'Riordan y al resto de la formación a lo más alto del panorama musical en los años 90.

Sin embargo, la formación se separó en 2004 y en ese tiempo Dolores O'Riordan continuó con su carrera en solitario. En 2007 publicó Are you listening?, con 12 temas inéditos y cuya gira de presentación la trajo a Palma ese mismo año.

Dos actuaciones en Palma



La cantante irlandesa Dolores O'Riordan desató pasiones en Mallorca con sus actuaciones en noviembre de 2007 y agosto de 2010. El primer concierto tuvo lugar en el Auditòrium en solitario, donde 1.400 personas pudieron disfrutar de su trabajo Are you listening? y de clásicos de la mítica banda. En la segunda actuación, tres años después, ya con The Cranberries, derrochó voz revisando sus éxitos ante unos 4.000 seguidores en el coliseo balear.

Durante su primera actuación en 2007, Lola la de Irlanda comentó a un entregado público que era la primera vez que estaba en la isla y que era curioso porque toda su familia había estado antes de vacaciones.

Ya en su segundo concierto, O'Riordan saludó a la parroquia con algunas palabras en castellano -"buenas noches amigos"-, a la que encandiló y regaló hasta cinco bises. "Mucho amor", gritó a modo de despedida, la de Ballybricken.

El pasado 28 de abril, The Cranberries lanzó al mercado su último disco, Something Else, en el que repasaban sus mayores éxitos. También realizaron una gira de conciertos por diferentes países, aunque algunos se tuvieron que suspender por problemas de espalda de O'Riordan.